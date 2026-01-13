BTS真的要來了！11月高雄連唱3天 ARMY集體失眠

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團真的要來台灣了，而且一來就是「史詩級陣仗」！Live Nation Taiwan昨(13)深夜正式宣布，BTS將於11月19日、21日、22日連續3天在高雄開唱，消息令全台ARMY(粉絲名)集體失眠。

不只如此，高雄市長陳其邁也火速轉發，興奮直呼「實現ARMY心願」，全城彷彿提前進入演唱會模式。

這次高雄場，對粉絲來說意義非凡。因為距離BTS上次來台舉辦演唱會，已經要追溯到2018年桃園國際棒球場，而且當時不久後便進入團體調整與成員入伍階段。

如今 全員退伍、全員合體，再度把台灣列入世界巡演站點，被不少ARMY 視為「青春正式回來了」。

據官方行程，「BTS WORLD TOUR」將於4月9日從韓國高陽起跑，橫跨亞洲、歐洲、美洲、大洋洲等多個城市，高雄被安排為亞洲重要一站，還一次給足3場，被外界解讀為「對台灣市場的高度信任」。

更關鍵的是，這趟巡演並非單純回顧之旅。BTS所屬公司已確認，第5張正規專輯將於3月20日發行，這是團體暌違近4年的全新正規作品，也象徵全員退伍後正式進入「第二篇章」。

不過驚喜之後，討論點落在11月22日剛好碰上第63屆金馬獎頒獎典禮；一邊是全球最難搶門票之一的BTS世界巡演，一邊則是華語影壇年度最高殿堂，讓網友忍不住哀號：「這天到底要站哪一邊？」

