BTS睽違8年來台唱3天！傳高雄飯店關房漲價 觀光局蒐證稽查中

（圖／翻攝自臉書＠bangtan.official）

南韓天團BTS（防彈少年團）將展開全新2026世界巡迴演唱會，日前官方宣布11月19、21、22日在高雄舉辦三場次演出，地點是否為高雄世運主場館仍待公布。未料，近日傳出高雄飯店業者串聯關房漲價，對此，高雄市政府觀光局表示，已啟動旅館房價聯合稽查，違者將依法採取房間逐間開罰，嚴令業者遵守法規。

2025年BTS全部成員退伍後，於2026年1月1日發布時隔3年多的團體回歸消息，這同時代表正式宣告結束「軍白期」。BTS近日也宣布展開全新世界巡演，而台灣歌迷最關心的台灣場次也確定名列其中，成為他們在台灣規模最大的一次巡演紀錄，也是睽違8年全員再來台開唱。

廣告 廣告

然而，BTS確定在高雄演出的消息曝光後，大量粉絲搶訂高雄旅宿，網路上更瘋傳一張截圖，有人發文提及「能做的就是盡快通知全世界趕快趕快關房漲價！」高雄觀光局也表示陸續接獲民眾檢舉，疑有訂房平台通知旅宿業聯合哄抬旅館房價，或有個別旅館哄抬房價等情事。

對此，觀光局發聲表示，疑似出現有意串聯旅館業者於BTS演唱會期間聯合提高房價行為，涉違反「公平交易法」，經蒐證查獲若屬實，將移送「公平交易委員會」核處。

觀光局指出，針對節慶連假與演唱會等大型活動，自2025年迄今已執行512次旅宿稽查；若經查證涉有惡意勾串壟斷市場、哄抬房價或無故取消訂房的業者，將依違反「發展觀光條例」等相關規定裁處，並採取「房間逐間開罰」方式加重罰鍰。

觀光局強調，已立即於14日啟動旅宿房價稽查，針對疑涉企圖聯合哄抬房價的相關業者將嚴格執法，加強稽查裁罰、絕不寬貸。並嚴正呼籲業者切莫短視近利、聯合哄抬旅館房價，影響消費者權益，傷害高雄城市觀光形象。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

活埋10年竟沒死！地板下驚見不死陸龜 沒水沒光奇蹟活著

她只是太累了？翁推著亡妻過安檢 一摸才發現她冰冷如屍

花蓮堰塞湖溢流19死、5失聯 光復鄉長等人移送地檢署複訊