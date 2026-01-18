BTS釜山開唱「住宿暴漲10倍」！李在明點名嚴查 市府啟用檢舉系統

南韓天團BTS（防彈少年團）將展開全新2026世界巡迴演唱會。（圖／翻攝自臉書，BTS(방탄소년단)）

南韓天團BTS（防彈少年團）將展開全新2026世界巡迴演唱會，日前官方宣布11月19、21、22日在高雄舉辦3場演出，使當地住宿價格跟著飆漲。除了台灣，韓國也出現「哄抬房價」爭議。隨著BTS釜山演唱會即將登場，當地住宿價格同樣暴漲。釜山市政府對此採取強力對策，全面加強管理與稽查。

《體育朝鮮》（스포츠조선）報導，釜山市17日宣布啟用「哄抬價格QR檢舉系統」，讓國內外旅客可即時檢舉住宿費不當上漲情形。旅客只需掃描QR Code，即可完成檢舉，相關內容將經由韓國觀光公社，迅速轉交至所轄區、郡及相關主管機關處理。市府已向各住宿業者發放宣導貼紙與海報，並在官方網站設置專區公告，提升制度能見度。

釜山市也將與各區、郡組成聯合稽查小組，從下週起優先針對收到線上檢舉的住宿業者進行現場查核。一旦查獲不當收費、取消既有訂房、未履行訂房條件等不公平行為，除依法處罰外，還將反映在旅館等級評鑑結果中。市府同時規劃召開觀光接待體系檢討會議，研商抑制房價過度上漲的長期對策。

報導指出，BTS將於6月12日至13日在釜山舉辦演唱會，部分地區住宿費用出現異常上揚。以海雲台站附近為例，部分住宿平日房價約7萬至30萬韓元，演唱會期間卻飆升至最高120萬韓元；東萊區、機張郡等地也出現價格上漲4至10倍的案例，甚至有業者為追求更高收益而取消原有訂房，引發消費者不滿。

釜山市政府表示，待演唱會場地最終確定後，將透過社群媒體公布交通便利、鄰近演唱會場與大眾運輸的住宿集中區資訊，以分散住宿需求，減輕特定地區壓力。

釜山市長朴亨俊強調，市府將動員所有可用行政資源，透過檢舉制度與實地稽查雙軌並行，嚴防不公平住宿交易，確保演唱會順利舉辦。依現行《公共衛生管理法》，住宿業者若違反公告房價，最高可處6個月有期徒刑或500萬韓元罰金。

此外，南韓總統李在明也於16日在X（前推特）上分享相關新聞，批評此行為是「破壞整體市場秩序、對所有人造成巨大傷害的惡質橫行霸道」。他並強調，若查獲哄抬價格行為，應採取措施，讓其所承擔的損失遠大於不當獲利。

