BTS開唱搶票熱潮失控！ 墨西哥總統親致函李在明盼加場

墨西哥總統親致函南韓總統，盼BTS演唱會能加場。（圖／翻攝自臉書＠bangtan.official）

韓國天團BTS（防彈少年團）即將展開全球巡演，引爆世界各地搶票熱潮，其中墨西哥粉絲需求尤為驚人。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）近日更罕見親自出面，向南韓總統李在明致函，請求協助促成BTS在墨西哥加開演唱會場次。

根據《衛報（The Guardian）》報導，薛恩鮑姆於當地時間26日的例行晨間記者會中表示，「大家都想去看演唱會」，並證實已正式寄出外交信函給南韓總統，表達希望增加墨西哥場次的訴求。她指出，約有100萬名年輕人想購買BTS演唱會門票，但實際開出的門票僅約15萬張，供需嚴重失衡。

BTS預計於4月展開世界巡演，時間點緊接在他們睽違3年推出的新專輯《Arirang》之後。由於成員自2022年起陸續服完兵役，團體長時間暫停活動，此次回歸備受全球粉絲關注，也直接導致門票一票難求。

此次巡演在墨西哥僅規劃3場演出，門票開賣後迅速售罄，不少粉絲未能搶到票，也有人向消費者保護機構投訴售票過程出現問題。對此，墨西哥消費者保護局表示，已對Ticketmaster展開調查，並針對StubHub與Viagogo等轉售平台，認定其在BTS售票過程中涉及「濫用且不公平的商業行為」，已著手進行裁處，但未進一步說明細節。

官方資料顯示，Ticketmaster原始票價約為1800至1萬7800墨西哥披索不等（約新台幣3200至3萬3000元），但在轉售平台上，票價一度飆升至1萬1300至9萬2100披索（最高超過新台幣16萬元），引發外界譁然。

相關售票與轉售公司截至目前尚未回應媒體詢問。消費者保護局則表示，未來將研擬新指引，加強規範演唱會與音樂節售票制度，要求在開賣前即明確訂定票價與座位配置，以保障消費者權益。

