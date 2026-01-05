BTS防彈少年團將於3/20回歸 睽違6年再發正規專輯

（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國世界級男團防彈少年團（BTS）所屬公司今天正式宣布，BTS將在3月20日下午1時以正規5輯回歸歌壇，共收錄14首歌曲，這是他們睽違6年又1個月之後再度發行正規專輯。

BTS在去年全數退伍，並將在今年回歸。根據韓聯社報導，這是他們相隔3年9個月以來再度以完整體回歸；也是自2020年2月發行第4張正規專輯以來，睽違6年1個月再度推出正規專輯，將收錄14首歌曲。

BTS所屬經紀公司BigHit Music表示，BTS作為自出道以來始終以音樂表達自身想法的團體，這次也傾注心力呈現「現在的防彈少年團」。經紀公司指出，BTS在去年下半年專注於專輯製作，「將各自的想法反映在音樂中，共同確立了專輯的方向。」

經紀公司指出，這次專輯每一首曲目都蘊含了他們在過去旅程中感受到的情感與煩惱，也能感受到對長時間等待完整體活動的ARMY（粉絲名）的感謝之情。

另外，BTS也將在14日公布世界巡演行程，這次是繼2022年之後時隔4年的大規模巡演。（編譯：楊啟芳）1150105