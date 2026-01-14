BTS防彈少年團確定11月高雄三場演唱會！時間地點、售票時間、票價座位持續更新
BTS防彈少年團全員退伍後確定將於3月20日正式回歸，發行他們的第5張正規專輯！此外也帶來將展開全新世界巡演的好消息，預計在1月14日公布時間場次。據《鏡報》報導，台灣場將辦在高雄世運主場館，時間則是在2026下半年，讓台灣ARMY（官方粉絲名）期待不已！目前官方宣布11/19、11/21、11/22確定在高雄開唱，Yahoo奇摩娛樂新聞也將為讀者追蹤最新進度，掌握BTS演唱會資訊。BTS防彈少年團演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單持續更新。
👉BTS 3/20回歸 全新世巡「傳有台灣場」 首登高雄世運時間點曝光
BTS防彈少年團演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/11/19（四）
2026/11/21（六）
2026/11/22（日）
演出地點：高雄，待公布
巡演官網：https://2026bts.com/
BTS防彈少年團演唱會｜售票時間
售票時間：待公布
售票平台：待公布
BTS防彈少年團演唱會｜票價、座位圖
演出票價：待公布
座位圖：待公布
BTS防彈少年團演唱會｜必聽歌單
《Danger》
《I NEED U》
《Fire》
《血、汗、淚》
《春日》
《DNA》
《MIC Drop》
《FAKE LOVE》
《IDOL》
《Dynamite》
（影片來源：HYBE LABELS YouTube，若遭移除敬請見諒）
💠更多演唱會懶人包💠
● tuki.演唱會：4/4、4/5 台北小巨蛋開唱
● 丁噹演唱會：4/18 高雄巨蛋開唱
● SEVENTEEN小分隊CxM演唱會：4/25、4/26 高雄巨蛋開唱
● King Gnu演唱會：6/6、6/7 台北小巨蛋開唱
● ITZY演唱會：6/27 高雄巨蛋開唱
