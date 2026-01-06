BTS防彈少年團 3/20 強勢回歸！ARMY苦等 3 年 9 個月、世界巡演日程 14 日揭曉、正規五輯收錄 14 首新作

全球 ARMY 終於等到這一天！BTS 所屬經紀公司 BIGHIT MUSIC 於昨（5）日凌晨透過官方平台 Weverse 正式公告，宣布 BTS 將於 3 月 20 日 推出第 5 張正規專輯，並同步啟動全新世界巡迴演唱會，象徵長達 3 年 9 個月的「軍白期」正式畫下句點。

BTS將於 3 月 20 日推出第 5 張正規專輯，睽違 3 年 9 個月以完全體姿態回歸。

消息曝光後立刻引爆全球社群，BTS 不僅確定以正規專輯形式回歸，更預告展開史上最大規模的65場世界巡演，且確定包含台灣場，巡演完整行程將於 1 月 14 日凌晨 12 點（韓國時間）公布，讓苦等多時的 ARMY 全面進入倒數狀態。

BTS 將於 3 月 20 日發片回歸，並以新專輯展開巡演，傳台灣場有望於 2026 年下半年登上高雄世運。

正規五輯收錄14首新作 成員深度參與、象徵新篇章起點

BIGHIT MUSIC 表示，這張新專輯是 BTS 自 2022 年 6 月推出精選輯《Proof》後，睽違約 3 年 9 個月 的完整新作，對團體而言別具意義，不僅是完全體回歸的關鍵一步，也象徵 BTS 邁向下一個篇章的起點。

專輯共收錄 14 首全新歌曲，七位成員全程深度參與創作，將這段時間的心境、思考與成長轉化為音樂語言。官方形容，這是一張充滿最「BTS」本質的音樂作品，同時也是獻給一路相伴至今的ARMY最真心的感謝。

世巡規模再升級 台灣場傳落腳高雄世運

隨著回歸消息曝光，世界巡演動向也成為焦點。根據《鏡報》掌握的消息指出，BTS 此次世界巡演預計舉辦 65 場以上演出，其中超過 30 場將安排於北美，被形容為 BTS 出道以來規模最大的巡演計畫。

台灣場方面，演出時間預計將落在 2026 年下半年，場地鎖定可容納超過 5 萬人的高雄國家體育場（世運主場館）。若消息成真，將是 BTS 首度唱進高雄世運，也意味著台灣場規模再度升級。不過實際演出日期、場地與售票資訊，仍需以主辦單位與官方後續公告為準。

從軍白期到完全體 七人齊聚交出回歸答卷

BTS 自 2022 年底起，七名成員依序入伍，歷經超過 2 年的團體空窗期。隨著 Jin、j-hope 於 2024 年率先退伍，RM、V、Jimin、柾國與 SUGA 也於 2025 年 6 月全員卸下軍裝，BTS 終於以完整姿態回到同一條起跑線。

BTS來台演唱會場地一路升級 將解鎖歷來最大規模場館？

回顧 BTS 與台灣的演唱會歷程，場地規模幾乎年年進化。2015 年首次來台於新北市工商展覽中心開唱，隔年轉戰新莊體育館，2017 年站上林口體育館，2018 年更在桃園國際棒球場連唱 2 場。若此次傳聞中的高雄世運成真，將是 BTS 在台灣舉辦過最大規模的個唱場地。

除了個唱，BTS 也曾於 2016 年受邀登上台視《超級巨星紅白藝能大賞》，首次唱進台北小巨蛋，當年仍被稱為「超人氣韓團代表」，如今回頭再看，早已是全球等級的現象級團體。

BTS回歸時間、預購資訊一次看

• 正規五輯發行時間：2026 年 3 月 20 日（五）下午 1 點（韓國時間）

• 專輯預購開跑：2026 年 1 月 16 日（五）上午 11 點（韓國時間）

• 世界巡演行程公告：2026 年 1 月 14 日凌晨 12 點（韓國時間）

BTS確定3月20日發片回歸公告全文：

你好，這裡是BIGHIT MUSIC。

我們很高興向大家分享BTS第五張正規專輯的發行資訊，以及世界巡迴演唱會即將展開的消息。

這張全新專輯別具意義，因為這是BTS睽違3年9個月以來首次推出的完整專輯，同時也象徵著團體未來將前進的方向。

成員們深度參與了歌曲製作，將各自的想法與色彩注入作品之中，並以音樂真實表達他們一路走來所經歷的情感與掙扎。

專輯共收錄14首歌曲，滿載著BTS想與長時間等待完整體回歸的ARMY分享的真誠故事。

這張作品充滿最「BTS」本質的音樂，是他們獻給一路相伴至今的ARMY最真心的感謝。

同時也很高興宣布，在第五張正規專輯發行後，BTS將展開世界巡迴演唱會，巡演詳細行程將於1月14日凌晨12點另行公布。

懇請大家持續給予支持與關愛，陪伴BTS透過這一系列全新的宣傳活動，迎接嶄新的開始。

最後，我們要由衷感謝所有長時間耐心等待的ARMY。

預購開放時間：2026年1月16日（星期五）上午11點（韓國時間）

正式發行時間：2026年3月20日（星期五）下午1點（韓國時間）

（圖片來源：X@BTS_official@bts_bighit）

