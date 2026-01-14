BTS降臨高雄！網傳飯店公關群「集體關房漲價」 觀光局鐵腕蒐證：絕不寬貸

南韓天團防彈少年團確定今年11月在高雄連續舉辦3場大型演唱會。（翻攝自BTS臉書）

南韓天團防彈少年團（BTS）昨（13日）深夜正式官宣「2026世界巡迴演唱會」行程，確定今年11月19日、21日及22日在高雄連續舉辦3場大型盛事，預計將吸引超過15萬名「ARMY」湧入港都。

儘管演出場地尚未正式揭曉，但各界普遍推測將在世運主場館舉行，消息一出隨即引發全台粉絲跨海「超前部署」，不少人第一時間湧入訂房平台搶位，導致高雄各大旅館訂房率瞬間飆升，甚至出現高達96%住宿已無法預訂的盛況。

對於訂房亂象百出，有網友指出，部分飯店房價從原本的1晚2千元，瞬間飆漲至1萬8千元，質疑業者將歌迷視為「盤子」；還有網友反映，訂房成功後卻收到飯店通知「發生技術意外錯誤」取消訂房，讓消費者感受很差勁。threads上則有疑似多家飯店公關截圖流出，內容提及聽到BTS來台消息後應「盡快關房漲價」，引發粉絲強烈撻伐，揚言集體抵制不肖業者。

threads上則有疑似飯店公關群組截圖流出。（翻攝自threads）

面對一房難求與高昂房價，不少粉絲在社群上自嘲要揪團去中央公園或衛武營「睡公園」，甚至開玩笑詢問11月睡外面會不會冷。

針對飯店業哄抬房價疑慮，高雄市觀光局長高閔琳今（14日）表示，市府已於第一時間掌握相關訊息並完成蒐證，嚴令要求各家飯店及訂房平台遵守法規，並已正式啟動旅宿專案稽查。觀光局強調，公權力將採取「鐵腕政策」，若發現業者收費超出向地方政府申報的「備查房價」，將採取逐間開罰的方式加重處分，依《發展觀光條例》視情節輕重處以1萬至5萬元罰鍰，絕不寬貸。

高閔琳也透過社群平台與網友對話，釐清「違法哄抬」與「自由市場機制」的界線。她說明，旅宿業依據淡旺季調整價格屬正常現象，只要房價未超過向政府報備的上限即合乎規定。對於部分高級飯店或包棟Villa，房價破萬本屬常態，但若一般等級的房型藉機漫天要價且超出備查範圍，觀光局定會積極取締。

高閔琳同時呼籲消費者，若發現房價異常，可先上「台灣旅宿網」查詢合法售價，並留存截圖向觀光局檢舉，共同守護高雄的觀光形象。

