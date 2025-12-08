BTS隊長RM爆「曾想解散」！直播吐真實心聲 被問柾國、Winter戀情回應了

韓國天團BTS隊長RM近日在個人直播中坦誠地分享了他的內心掙扎，揭露團體曾多次面臨解散危機，並承認自己近期情緒出現問題。這場長達30分鐘的直播與以往分享日常生活的內容不同，RM以沉重的語氣向粉絲透露，作為隊長面對團體2025年下半年零活動安排的壓力，以及他對BTS未來的擔憂。同時，近期BTS成員柾國與aespa成員Ｗinter的戀情傳聞也為團體帶來額外關注。

BTS隊長RM開直播與粉絲互動。（圖／翻攝直播）

RM在直播中表示，當有事情發生時，總會有人急著告訴他或傳訊息給他，但因為正在直播中，他需要特別小心。他坦承團體多次瀕臨解散的危機，「要解散嗎？如果團體就此結束，是不是對大家都好，我無數次都思考過這個問題」，RM如此表達他內心的糾結。BTS自7月全員退伍後，外界對新專輯抱持高度期待，但2025下半年團體無活動安排的消息，讓身為隊長的他感受到極大壓力。

廣告 廣告

RM在直播中也分享了他的情緒管理方式，他表示自己總是容易想太多、反應過度，而成員們會幫助他緩解這些情緒，讓他成為更好的人。這番真誠的心聲讓許多粉絲感到心疼，了解到作為國際天團成員生活在大眾視野下的壓力。

網友猜測柾國、Winter的戀情狀況。（圖／翻攝網路）

近期BTS又面臨另一波關注，成員柾國疑似與aespa成員Ｗinter傳出戀情。網友翻出兩人疑似擁有情侶刺青，以及winter穿著被認為是男友褲子的照片。對此，經紀公司並未明確否認，僅表示正在確認中，這讓雙方粉絲議論紛紛，正反意見都有。

面對粉絲對其他成員的關切，RM冷靜回應：「其他成員自己也都有手機，如果他們本人想開直播，就會開，請大家理解。」這場真性情的直播結束後，所有粉絲都只期盼BTS能帶著良好狀態重返樂壇，默默期待他們的回歸。

更多 TVBS 報導

BTS旅遊綜藝回來了！《Are you Sure ?!》第二季「超混亂」預告曝光

BTS柾國交往aespa Winter？7大鐵證全公開！ 公司超玄4字回應

合體黃國昌！ 柯嗆總統：把台灣搞得四分五裂

車銀優、BTS柾國合體「軍裝跳舞」！影片模糊網笑：免費看只有低畫質

