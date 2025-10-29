BTS隊長RM登APEC演說 以韓式拌飯喻K-POP融合多元

（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國男團防彈少年團BTS隊長RM（金南俊）今天在APEC企業領袖峰會演說時，將K-POP的成功歸功於在堅持韓國認同的同時擁抱他者，猶如將多元食材混合成和諧整體的韓式拌飯。

韓聯社報導，現年31歲的RM今天在慶州藝術殿堂以「APEC區域的文化及創意產業與韓國文化軟實力」為主題發表演說，成為首位在亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會上發表主題演說的K-POP藝人。

他表示，K-POP的力量在於能夠突破邊界、透過共同的情感將人們連結起來。

RM說：「我想把K-POP音樂比喻為拌飯。你拿米飯，加入蔬菜、肉類和調味料，然後全部拌在一起—這點很重要。K-POP也很像這樣，它吸收了韓國獨特的美學和情感，同時不排斥嘻哈、R&B或者電子舞曲（EDM）等西方音樂元素。這些元素全都保留自己的特性，但混合在一起後，便創造出嶄新、新鮮且令人愉悅的事物。」

他形容K-POP是「結合音樂、舞蹈、表演、說故事、視覺乃至社群媒體於一身的360度全方位組合」，並稱K-POP的成功不是因為單一文化比較優越，而是「在堅持韓國認同的同時，尊重多元、擁抱他者」。

RM也回憶BTS十年前剛出道時的艱辛，在當時，為英語系世界主流媒體帶來外國音樂仍被視為一項「實驗」。

他說：「我們嘗試上電視，向世界展現我們的音樂，但處處碰壁。」

「當我們說，我們是來自韓國的藝人時，有人就問：『你們是北韓還是南韓來的？』甚至問說：『韓國到底在哪裡？』」

RM將打破這些障礙歸功於BTS的粉絲團A.R.M.Y。他表示，「是A.R.M.Y的力量打破藩籬」，「他們把我們的音樂當作跨國界對話的媒介，讓我的聲音在告示牌音樂獎（Billboard Music Awards）、葛萊美獎（Grammy Awards）、聯合國、白宮以及現在APEC這裡被聽見」。

RM並提到，文化就像一條「河流」，「它自由流動，有時和諧交會，創造出新事物，我希望這股具有創造力的文化之流在世界各地持續下去」。

面對與會的全球企業領袖，RM同時呼籲給予創意社群更多支持，「請幫助他們，給予他們財務工具，讓他們的創意綻放」。他還說：「文化與藝術是能觸動人心的強大力量，是傳遞多元性最快的信使。」

BTS的7名成員今年6月全部服完兵役，韓聯社引述業界消息指出，BTS擬於明年春天以完整陣容展開世界巡演。（編譯：楊昭彥）1141030