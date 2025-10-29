BTS隊長RM登APEC演說 以韓式拌飯喻K-POP融合多元
（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國男團防彈少年團BTS隊長RM（金南俊）今天在APEC企業領袖峰會演說時，將K-POP的成功歸功於在堅持韓國認同的同時擁抱他者，猶如將多元食材混合成和諧整體的韓式拌飯。
韓聯社報導，現年31歲的RM今天在慶州藝術殿堂以「APEC區域的文化及創意產業與韓國文化軟實力」為主題發表演說，成為首位在亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會上發表主題演說的K-POP藝人。
他表示，K-POP的力量在於能夠突破邊界、透過共同的情感將人們連結起來。
RM說：「我想把K-POP音樂比喻為拌飯。你拿米飯，加入蔬菜、肉類和調味料，然後全部拌在一起—這點很重要。K-POP也很像這樣，它吸收了韓國獨特的美學和情感，同時不排斥嘻哈、R&B或者電子舞曲（EDM）等西方音樂元素。這些元素全都保留自己的特性，但混合在一起後，便創造出嶄新、新鮮且令人愉悅的事物。」
他形容K-POP是「結合音樂、舞蹈、表演、說故事、視覺乃至社群媒體於一身的360度全方位組合」，並稱K-POP的成功不是因為單一文化比較優越，而是「在堅持韓國認同的同時，尊重多元、擁抱他者」。
RM也回憶BTS十年前剛出道時的艱辛，在當時，為英語系世界主流媒體帶來外國音樂仍被視為一項「實驗」。
他說：「我們嘗試上電視，向世界展現我們的音樂，但處處碰壁。」
「當我們說，我們是來自韓國的藝人時，有人就問：『你們是北韓還是南韓來的？』甚至問說：『韓國到底在哪裡？』」
RM將打破這些障礙歸功於BTS的粉絲團A.R.M.Y。他表示，「是A.R.M.Y的力量打破藩籬」，「他們把我們的音樂當作跨國界對話的媒介，讓我的聲音在告示牌音樂獎（Billboard Music Awards）、葛萊美獎（Grammy Awards）、聯合國、白宮以及現在APEC這裡被聽見」。
RM並提到，文化就像一條「河流」，「它自由流動，有時和諧交會，創造出新事物，我希望這股具有創造力的文化之流在世界各地持續下去」。
面對與會的全球企業領袖，RM同時呼籲給予創意社群更多支持，「請幫助他們，給予他們財務工具，讓他們的創意綻放」。他還說：「文化與藝術是能觸動人心的強大力量，是傳遞多元性最快的信使。」
BTS的7名成員今年6月全部服完兵役，韓聯社引述業界消息指出，BTS擬於明年春天以完整陣容展開世界巡演。（編譯：楊昭彥）1141030
其他人也在看
BTS RM寫下新紀錄！登APEC成為「K-pop第一人」全英文演說
韓國人氣團體BTS隊長RM 29日在APEC企業領袖高峰會發表演說，成為K-POP史上首位登上APEC舞台的歌手。RM在約10分鐘的演講中，以「文化創意產業與韓流軟實力」為題，將K-pop比喻成韓式拌飯，強調其融合多元文化形成創新音樂的特質。同時，BTS其他成員近期也有許多動向，包含田柾國拍攝新廣告、V出席時裝週、J-hope巡演即將推出電影，以及JIN將在仁川演出。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
機車停1晚「被亂塞垃圾」 結局曝光！她驚呼超暖：好愛台灣
一名女網友在Threads分享，日前將機車停放在台北華山文化創意產業園區過夜，隔天取車時發現車上被人放了「垃圾飲料杯」，原本讓她有點生氣，拿起來後才發現原來是熱心路人幫她藏鑰匙，避免失竊，貼心舉動讓她忍不住直呼：「謝謝藏鑰匙超人，我好愛台灣！」太報 ・ 1 天前
Blackpink舞台服出自台灣品牌，Jennie、Lisa演唱會戰靴意外很平價！Blink也可以無痛入手
韓團Blackpink《DEADLINE》世界巡迴高雄站已在上週末順利收官，一連兩天的舞台造型也成為了討論話題，而讓粉絲們感到驚喜的是，沒想到成員們的表演服裝居然數度出現了來自台灣的品牌！Blackpink高雄演唱會造型中出現的台灣品牌單品marie claire 美麗佳人 ・ 9 小時前
將出席APEC企業領袖峰會 黃仁勳：會宣布讓韓國人高興的消息
據南韓媒體今天（10/29）報導，輝達執行長黃仁勳即將訪韓，預計明天與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣共進晚餐，並在31日主持APEC企業領袖峰會的特別論壇，他出訪前表示：「將宣布讓韓國人高興的消息」，讓外界相當期待。太報 ・ 22 小時前
SJ攻蛋後再加碼！推「台北線下簽名會」 回應台粉20年愛
韓流王者「SJ」Super Junior將於11月14日至16日前進台北大巨蛋開唱，今（29）釋出震撼消息，官方宣布11月17日將首度舉辦Super Junior - [Super Junior25] 台北線下簽名會寵粉，消息令粉絲十分興奮。自由時報 ・ 21 小時前
Yahoo 10/30 新片快報！台片兩個女孩上院線，都是台灣之光都要看！
本週上映新片介紹： 👉《女孩》 影后舒淇自編自導半自傳電影。入選威尼斯拿下釜山影展最佳導演！探討兩代女性創傷與和解。 80年代的基隆，女孩渴望逃離暴力家庭。她的掙扎與自由嚮往，映照了母親在壓抑時代下的困境。 👉《左撇子女孩》 金馬最佳影片等9項入圍，夜晚還年輕&歡迎光臨奇幻城堡監製鄒時擎編導，西恩貝克監製＆編劇＆剪輯！ 單親媽媽帶著兩名女兒從鄉下回到台北夜市生活，影片以女孩的視角，展現世代交錯下的文化與家庭傷口。 👉《偷天盜日》 同名暢銷小說改編，黑天鵝導演戴倫艾洛諾夫斯基最新犯罪動作鉅片！貓王艾維斯奧斯汀巴特勒主演! 90年代的紐約，曾是高中棒球金童的帥氣調酒師.幫鄰居照顧寵物貓，卻意外捲入一場牽涉巨款的黑幫追殺! 👉《只為你遺憾》 到我們為止暢銷作者柯琳胡佛同名小說改編。生命中的美好缺憾導演喬許布恩執導，年度最動人虐心催淚之作！ 一場突如其來的意外，跟隨著令人震驚的背叛，女兒與母親倆人必須重新定義愛的意義，並在傷痛中找回彼此。 👉《睡覺的笨蛋》 改編自日本石黑正數同名漫畫！描繪住在女子宿舍的學姐學妹。一部關於年輕人日常、音樂夢想的奇妙時光。 缺乏熱情的大三女生與努力追逐音樂夢想的獨立樂團主唱學姐同住，有天唱片公司的來電讓他們生活徹底改變！ 👉《咒你》 繼破墓後又一恐怖力作！以買賣鬼魂的禁忌市場為背景，描繪人性慾望與恐懼交織的極限世界觀！ 苦思題材的作家、貪婪的母親、警察與網紅，看似無關的人被神祕力量牽引，走入無法回頭的鬼魂市場。 👉《珠寶師遺落在時光裡的愛》 改編自艾莉巴塞羅同名暢銷小說！西班牙男神馬里歐卡薩斯主演，以魔幻寫實手法打造跨越時空的禁忌戀情。 才華洋溢的珠寶設計師重返故鄉，喚醒25年前與年長女裁縫師的無果戀情。他決心重寫命運，揭開深埋的秘密！ 👉《厄靈鎮》 史上募資最高恐怖電影！YouTube百萬影評人自編自導，鬼入侵&安眠醫生導演監製，以仿紀錄形式營造沉浸式驚悚。 一樁懸宕12年的離奇失蹤案--在闖入靈異廢墟直播後，調查團集體失蹤。多年後，一卷錄影帶揭發深埋的恐怖真相！ 👉《新來的小朋友》 《逆者》新銳導演陳聖元感人新作，一個關於「家」與「家人」的故事，探討新住民二代的身分認同歷程。 在臺灣長大的新住民二代Zane，電台受訪後開始對印尼文化感到好奇，開啟他對自身血緣與身分的探索！ 👉《鬼聲泣3》 啟發自泰國北碧府家族真實事件，泰國現象級電影鬼聲泣正宗續集，原班人馬強勢回歸！泰國票房破4.28億！ 小妹怡依被惡靈抓走後，大哥和同伴深入叢林展開營救。他們被引領至一座詛咒村莊，面對古老儀式與復仇幽魂！Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 1 小時前
SJ下月登大巨蛋連唱3天 演唱會後驚喜加碼「還能1對1合照」
韓流帝王SUPER JUNIOR（SJ）出道滿20週年，選擇回到E.L.F.（官方粉絲名）最熟悉的城市台北一起續寫傳說，不僅將於11月14日至16日台北大巨蛋連唱3天，現在更宣布將於演唱會隔天（17日）首度在台團體線下簽名會，分為2大活動內容，除了團體簽名跟SAY HI環節外，還祭出1對1合照的超強福利。中時新聞網 ・ 19 小時前
《角頭》唐振剛自首認閃兵 黃鐙輝嘆「年輕都會僥倖」：沒當的趕快當
近期演藝圈男星閃兵風波延燒，男團Energy前成員唐振剛（小剛）28日主動到新北地檢署自首，坦承逃兵，並透過經紀公司發聲道歉。對此，曾和他在電影《角頭》中合作過的男星黃鐙輝，28日出席主演的電影《左撇子女孩》首映會時，被問到此事也做出回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
Netflix《你旁觀的罪》11/7上線！全少妮X李瑜美聯手行兇！向張勝祖復仇展開謀殺計畫…展開無法預測劇情...
Netflix驚悚韓劇《你旁觀的罪》即將在11/7上線公開！該劇由全少妮、李瑜美、李茂生、張勝祖主演！該劇是一部驚悚懸疑韓劇，以女性視角復仇敘事為主軸，由《惡鬼》導演李正林導演執導，改編自日本同名小說《直美與加奈子》，劇情講述在死亡或不殺就無法擺脫的現實面前，決定殺人的兩個女人捲入意想不到的事件中所發生的故事，將共譜無法預測的劇情走向！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 22 小時前
粿粿曾誇口「不會出軌」影片被挖 秒被星座專家打臉
前啦啦隊女神粿粿遭老公范姜彥豐指控婚內出軌，對象竟是棒棒堂成員「王子」邱勝翊，引發外界關注。夫妻倆過去在節目上的訪談片段也被挖出，當時粿粿曾誇口「不會出軌」，卻當場被星座專家打臉。中天新聞網 ・ 59 分鐘前
Twice Sana 5大愛用好物盤點！消腫咀嚼片、Olive Young 搶到斷貨的 Biodance 都上榜
TWICE《THIS IS FOR》世巡演唱會正如火如荼進行中，成員美貌更是輪番登上熱搜，日本成員Sana的零死角巴掌臉更是令人好羨慕，她曾在節目《Pink Cabinet》中大方翻包公開自己的愛用保養、美妝愛用品！包含人氣熱蒐的NE:AR消腫咀嚼片、fillimilli刮痧板，還有Olive Young被搶到斷貨的人氣保養品都上榜，直接掀起一波「SANA 同款」購物潮，一起來看看吧！BEAUTY美人圈 ・ 1 天前
AI造富！全球前十富豪身家飆逾5千億美元 谷歌創辦人增600億黃仁勳500億 「他」狂增1500億
AI 熱潮持續推高全球超級富豪財富，根據彭博億萬富翁指數，今年全球前十大富豪合計新增財富達 5230 億美元，遠超過萬事達、埃克森美孚或 Netflix 任何一家市值，而此三家美國企業市值介於 4600 億至 5200 億美元。 數據顯示，甲骨文共同創辦人 Larry Elli鉅亨網 ・ 22 小時前
劉冠廷東京影展追星滿島光成功 《雙囍》首映秒殺揭婚紗超重「不敢喝水」
將於2026年春節檔上映的賀歲強檔《雙囍》（The Grand Wedding），28日在第38屆東京國際影展盛大完成世界首映。監製苗華川、導演許承傑、主演劉冠廷、余香凝，以及特別演出的日本國民女神吉岡里帆驚喜合體，一同出席紅毯典禮。吉岡里帆一登場便展現超高人氣，現場粉絲爭相合照簽名，讓劉冠廷驚嘆：「見識到了吉岡里帆在日本的超高人氣。」鏡報 ・ 3 小時前
歌姬一青窈淚崩力推 《天才琴手》雙胞胎鋼琴家抗命真實故事
音樂勵志電影《天才琴手》（PRODIGIES）改編自法國天才「雙胞胎鋼琴家」普萊納姊妹的真實人生，不僅是全球溫馨賣座片《貝禮一家》製作公司的最新力作，今年初在日本上映時更引發空前迴響，獲法媒費加洛報讚譽為「一首歌頌堅韌的音樂讚歌」。台日混血歌姬一青窈看完後感動到淚流滿面，日本雙胞胎藝人三倉茉奈、三倉佳奈也力推該片是所有懷抱夢想的人必看。鏡報 ・ 3 小時前
阿弟當兵照曝光！ ENERGY粉激動喊：這一定要存下來
最近藝人「閃兵事件」像踩地雷一樣一顆顆爆開，男團ENERGY也因為成員涉及閃兵爭議正接受檢方調查。有網友在社群上分享一張阿弟（蕭景鴻）當兵時的照片，讓粉絲激動到不行，留言狂喊「這一定要存下來！」照片中他穿著整套阿兵哥服裝、拿著帽子露出平頭，臉上稚氣未脫，不少人驚呼：「真的有去當兵！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
坤達閃兵退出《玩很大》？主持代班人選引關注 製作人回應了
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導男團Energy成員書偉、坤達陷入閃兵案，雖已坦承錯誤，卻造成他們的公眾形象大損，品牌代言、商演活動接連喊卡，恐將面...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
張豐豪偷當「鏟子超人」！何潤東知情後大讚 師徒情誼超暖心
台灣和新加坡合作的影集《夜半11點學校見》歷經3個月在台灣、新加坡兩地的拍攝，終於殺青了，主要演員何潤東一殺青就飛出去工作，來不及參加殺青酒，日前舉行的殺青酒上總導演江豐宏特別贈送吳念軒劇中的戲服，預祝他勇奪金鐘，雖然沒能如願，但吳念軒開心地說：「這是量身訂做的，花了不少錢，居然給了我。」中時新聞網 ・ 13 小時前
血腥驚悚挑戰尺度！張軒睿被「斷腿」鎖緊在人台上
LINE台灣與兔將創意影業共同出品原創影集《黑盒子》，首波單元《造物獄》搶先於影廳舉辦首映會，導演李昭樺、原著作者Pony偕同主演陸夏、張軒睿出席與影迷見面，暢聊幕後甘苦談。陸夏透露曾因深刻共感角色心情，在導演喊卡後她仍持續淚流不止，張軒睿則是身心靈都飽受折磨，一度對「地下室」感到很害怕。中時新聞網 ・ 13 小時前
坤達閃兵全團賠最慘？命理師抽牌揭「轉運時機」
娛樂中心／李汶臻報導當年紅極一時的台灣男團Energy在2024年合體、回歸舞台，憑藉夯曲〈星期五晚上〉的超魔性「16蹲」舞步再度翻紅。豈料，日前團內成員坤達（謝坤達）、張書偉爆出閃兵風波，連累團體眾多商演、演唱會以及企圖進軍中國市場的計畫全數暫時喊卡，損失粗估恐上看近億元新台幣。其中手擁至少6家代言的坤達，被傳是團體中財路被毀最慘的一位，日前更有命理師抽塔羅牌示警，他在金錢方面恐會有損失。民視 ・ 16 小時前
尖沙咀排隊名店！華嫂冰室招牌菠蘿油，那一口酥脆冰涼就是老香港的心跳日常
就在我們下榻旅館不遠處，藏著一間人人推薦的港式冰室～華嫂冰室。從元朗紅起來的它，後來在中環、尖沙咀開分店，成了許多人到香港旅途中，必定朝聖的美食名單之一。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前