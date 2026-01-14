BTS驚喜宣布來台！深夜公布世界巡迴場次 確定11月高雄唱3天

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

韓國天團BTS（防彈少年團）近日宣布全員合體，將於3月20日推出正規5輯，同時也將開啟全新世界巡迴演唱會。官方在韓國時間14日零點（台灣時間1/13晚間11點）公開世巡場次，如同先前所預測的，BTS今年11月將在高雄開唱，且一唱就是三場，讓台灣粉絲們興奮不已。

BTS近日宣布全員合體，將於3月20日推出正規5輯，同時也將開啟全新世界巡迴演唱會。（圖／翻攝BTS (방탄소년단) 臉書）

根據海報場次資訊，BTS最新世界巡迴演唱會「BTS WORLD TOUR」將於4月9日從韓國高陽場起跑，連唱三場後前往東京，後續行程包含北美、歐洲、南美洲、亞洲等地，一直到2027年3月的菲律賓馬尼拉場。

如同先前傳出的消息，BTS將在11月19日、11月21日、11月22日三日在高雄開唱，也是他們回到亞洲後的首站。雖然官方尚未公布開唱的地點，但外界猜測應是選擇可容納至少5萬人的高雄世運主場館。

BTS將於3月20日推出第5張正規專輯，是睽違3年9個月的團體新作。這次巡演也將是BTS繼2018年12月在桃園國際棒球場連唱2場後，相隔七年再次「全員」來台演出。

BTS將在11月19日、11月21日、11月22日三日在高雄開唱。（圖／翻攝BIGHIT MUSIC）

