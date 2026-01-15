BTS高雄演唱會...多家飯店暴漲 訂好房間被取消！

高雄市 / 綜合報導

南韓天團BTS日前宣布，11月將來高雄開唱3天，消息一出，有民眾發現，不少飯店的房價瞬間飆漲，鼓山區一間五星酒店就比平常假日漲了1萬多元，還有六合夜市附近一間旅宿，原本1晚1千多，漲到8千多，也有人反映預定完成的房間突然被取消，懷疑是飯店來不及抬價，但業者解釋是短時間湧入大量訂單，訂房資訊未能及時同步造成，非飯店端作業問題，而觀光局也強調若發現哄抬房價或無故取消訂單，將採房間逐間開罰方式重罰。

南韓人氣天團BTS舞台上帥氣唱跳，底下歌迷嗨翻，他們將在11月來高雄開唱三天，消息一出，飯店旅宿房價瞬間飆漲，鼓山區一間五星級酒店，鄰近百貨公司和捷運，唱會期間，雙人房兩個晚上竟要2萬3千元，對比平常假日，漲了一萬多元，網友就表示，這樣的價格不如租房子，還可以住一個月。

其他民眾說：「要搶票的人心情會有點不舒服，房價這樣就沒有很公平啊。」另外鄰近六合夜市的一間旅宿，平常1晚價格約落在1千多元左右，演常會飆漲至8千多元，雖然民眾反映的這兩間房價明顯高漲，不過觀光局表示，兩間都沒有超過備查房價，其他民眾說：「我們可以向消保官檢舉，如果真的遇到這種問題，我可以向他反映。」

除了房價惹議有不少旅客反映，本訂好的房間，訂單突然被取消，有人懷疑業者是不是來不及抬價因此取消訂單，而其中一間遭投訴業者回應，因為平台短時間大量湧入訂單到置系統負荷異常，資訊未能及時同步，飯店端作業問題。

高市觀光局副局長劉秀英說：「在旅客住宿前，已預收訂金或確認訂房者，應該依照約定的內容保留房間，違規者將依發展觀光條例第55條，處以1至5萬元不等的罰款。」民眾若有疑慮可以到台灣旅宿網除了能查詢合法旅宿，還能知道每間飯店的備查價格，若發現業者哄抬房價，或是無故取消，觀光局將採房間逐間開罰方式重罰，維護觀光形象。

