BTS高雄連唱3天！搶票攻略一次看 必看重點懶人包
【緯來新聞網】南韓男子音樂團體BTS（防彈少年團）宣布將於2026年11月19日、21日與22日於台灣高雄舉辦演唱會，為團體退伍後首次世界巡演的一部分。此次為BTS首度在高雄開唱，也是團體自2018年後再度登台演出，場地與售票資訊尚未公布。
BTS11月將來台3天於高雄開唱。（圖／翻攝BTS官網）
韓國男子團體BTS確定於2026年11月19日（星期四）、21日（星期六）與22日（星期日）在台灣高雄舉行三場演唱會，地點尚未公布。這將是BTS自2018年台北演唱會後，相隔7年再次來台演出，也是他們首次於高雄舉辦演出。
BTS成員們已於2023年底前全數完成兵役。2026年起，團體計劃全面重啟活動，包括推出新專輯與舉辦大規模世界巡演。根據所屬公司HYBE公布，BTS將於2026年3月發行全新正規專輯，4月9日從韓國高陽啟動巡演，計畫橫跨亞洲、美洲、歐洲與大洋洲等多地，共計超過34個城市、近80場演出，高雄場列入正式巡演行程之中。
這次世界巡演是BTS自2020年以來首度全員參與的演出計畫，也是K-pop團體有史以來規模最大的單一巡演之一。《緯來新聞網》將持續更新售票資訊，讓ARMY們能一次掌握。
BTS 2026年世界巡演台灣高雄場資訊一覽
開唱時間：
2026年11月19日（星期四）
2026年11月21日（星期六）
2026年11月22日（星期日）
開唱地點：尚未宣布
售票平台：尚未公布
巡演官網：https://ibighit.com/bts/eng/tour/bts_world_tour/
