BTS高雄開唱住宿一晚破萬！粉絲出奇招超省 全場讚爆：天才

高雄演唱會觀光行銷奏效，近年來多組大咖歌手選擇到高雄開唱，帶動周邊觀光人潮，南韓天團BTS防彈少年團日前宣布唱進高雄，粉絲早早預訂房間準備看歐爸，卻發現有藉機哄抬房價、飆漲到一晚一萬的現象，有網友想出奇招，表示乾脆月租還比較便宜，引發討論。

BTS防彈少年團宣布11月將到高雄開唱。（圖／資料照）

BTS防彈少年團13日一公布將於11月在高雄世運主場館舉辦演唱會後，粉絲馬上上網找住宿，有人就發現，本來可能一晚2千多的房間從消息出來後漲到1萬多，甚至有人反應，原本訂好的房間還被惡意取消，在網路上引起一片罵聲。

對此，有網友靈機一動，在網路上發問，會不會直接在高雄租房一個月，價錢都比住宿來得便宜，貼文一出馬上引起熱烈討論，有人直接上網搜尋，發現還真的有短租一個月、租金5500元的房源，比一晚一萬的住宿還便宜。

這個提議也讓大家笑稱該名網友簡直天才，「你是天才欸！！！！ 短租一個月三房或四房 三四個人分都划算」、「計劃通欸」、「可以數人合租，畢竟提前解約還要虧到押金」、「好像是耶，謝謝你提供如此新穎的想法！」

事實上，除了住在高雄之外，也有粉絲分享其他方式，有人選擇直接找人包車來回，也有人住到台南，順便到台南玩，「是打算搭車到台南順便玩，所以乾脆住台南也不錯」、「包車來回比住宿便宜」。

