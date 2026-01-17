BTS高雄開唱帶動房價飆破萬！粉絲出奇招：租房一個月更划算

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）宣布將於11月在高雄世運主場館開唱，消息一出立刻帶動住宿需求，不少粉絲提前訂房，卻發現房價短時間內大幅上漲，甚至出現一晚破萬元的情況。對此，有網友直言「租房是不是還比較便宜？」引發討論。

南韓天團防彈少年團（BTS）宣布將於11月在高雄世運主場館開唱。（圖／翻攝自X）

BTS於13日公布演唱會場地後，粉絲們立馬上網查看住宿，有不少人指出，原本約2千多元的房間短時間內被哄抬到1萬多元，甚至有人遇到已訂房間被惡意取消再調漲的狀況，讓許多人感到不滿。

面對高漲的住宿費用，一名網友在 Threads 發文表示，「今年11月的BTS高雄場，直接在高雄租房租一個月，是不是比住宿還要便宜？」貼文曝光後引發熱議，有人實際搜尋租屋資訊，發現確實有月租5000多元的房源，換算下來還比一晚破萬元的住宿費用便宜不少。

貼文一出，網友紛紛回覆，「你是天才欸！！！短租一個月三房或四房，三四個人分都划算」、「計劃通欸」、「也是可以不要考慮只租一個月，畢竟高雄演唱會很多，說不定每個月都有親朋好友可以用得到」、「不是鬧區的話，租整層的一萬多，三房兩廳分一下都比較便宜欸」、「2026年高雄世運檔期是滿的，真的可以租一年」。

