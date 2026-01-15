BTS高雄開唱房價飆漲！2千漲到1萬8嚇壞粉絲 觀光局出手了

韓國人氣男團BTS(防彈少年團)13日公布，將於11月仔高雄世運主場館舉辦演唱會，隨即吸引大票粉絲搶訂高雄旅館。 圖：取自BTS臉書

[Newtalk新聞] 韓國人氣男團BTS(防彈少年團)13日公布，將於11月仔高雄世運主場館舉辦演唱會，隨即吸引大票粉絲搶訂高雄旅館，但有粉絲發現許多業者藉機哄抬價格，一晚2千多漲到1萬八，甚至已經訂好的房間被惡意取消。對此，高雄觀光局指出，接獲檢舉後即啟動調查，若查證涉有惡意勾串壟斷市場、哄抬房價或無故取消訂房，將採「房間逐間開罰」方式加重罰鍰。

自從13日BTS演唱會消息出來，很多粉絲立刻上網訂房，但許多業者藉機哄抬價格，甚至已經訂好的房間被惡意取消。有網友指出，13日當天就訂了11月21日不同住宿的2人房及4人房，隔天起來卻被取消，讓該名網友忍不住抱怨，「事後漲我覺得算了，接受的人還是會訂」，但事先訂了被取消這真的很不開心，怒噴「老鼠屎真的不要拖累高雄」。

這件事引起不少人共鳴，「過了兩天以為沒事，結果我也被取消訂單了，哈哈哈⋯⋯高雄的飯店業者⋯⋯⋯呵呵」、「BTS高雄開唱，原本一晚約2000元的房型，短時間內暴漲至1萬8000元」、「乾脆考慮用591租房，1萬塊還能住一個月」、「難不成要搞到大家寧願坐客運、坐高鐵回家，也不要住在高雄才願意罷休？」

對此，高雄觀光局長高閔琳在Threads指出，已陸續接獲網路檢舉，疑有訂房平台通知旅宿業聯合哄抬旅館房價，或有個別旅館哄抬房價等，此舉明顯涉及「企圖就價格進行協議、合意或聯合安排」，涉違反《公平交易法》第15條「事業不得為聯合行為」之禁止規定，及第25條：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」

觀光局強調，經蒐證若屬實，將移送「公平交易委員會」核處。為維護城市觀光形象與消費權益，觀光局針對節慶連假與演唱會等大型活動，114年迄今已執行512次旅宿稽查。若查證涉有惡意勾串壟斷市場、哄抬房價或無故取消訂房，將依違反《發展觀光條例》等規定裁處，並採「房間逐間開罰」方式加重罰鍰。

韓國人氣男團BTS(防彈少年團)13日公布世界巡迴演唱會的地點，其中11月19、21、22日將在高雄開唱。 圖：取自BTS臉書

自從13日BTS演唱會消息出來，很多粉絲立刻上網訂房，但許多業者藉機哄抬價格，甚至已經訂好的房間被惡意取消。 圖：翻攝自Thread