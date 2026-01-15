BTS高雄開唱掀訂房亂象！飯店「先關房再漲價」市府出手了

高市觀光局昨針對BTS 11月開唱期間房價稽查，高雄漢來大飯店1月14日稽查照片(符合規定)。（觀光局提供）

韓國天團BTS官宣11月一連3天在高雄世運主場館開唱，消息一曝光，隨即引爆粉絲搶訂旅宿，未料卻燒出「關房、漲價、洗單重賣」等訂房之亂。高雄市政府觀光局14日緊急啟動房價稽查，針對網路點名的多家旅館實地查核，初步稽查近10家業者，暫未發現超出備查房價或明確違法情事，但強調仍在持續蒐證中，嚴令業者遵守法規，積極維護高雄觀光形象

BTS演唱會預估吸引逾15萬人次湧入高雄，消息公布後即接獲多件網路檢舉，指稱有訂房平台疑似串聯旅宿業者聯合調漲房價，甚至流出飯店業者群組截圖，內容直言「先關房、再漲價」，引發粉絲不滿。對此，觀光局不敢大意，除即刻完成網路蒐證，也派員前往被點名的旅館現場查核房價與訂房紀錄。

高市觀光局昨針對BTS 11月開唱期間房價稽查，寒軒國際大飯店1月14日稽查照片(符合規定)。（觀光局提供）

高市觀光局昨針對BTS 11月開唱期間房價稽查，翰品酒店1月14日稽查照片(符合規定)。（觀光局提供）

高市觀光局昨針對BTS 11月開唱期間房價稽查，日航酒店1月14日稽查照片(符合規定)。（觀光局提供）

觀光局說明，昨日稽查重點鎖定是否超出備查房價，目前尚未查獲違規情形，部分旅館因距離11月尚早，尚未全面開放訂房。不過，對於疑似「聯合哄抬房價」的對話內容，已列為後續重點蒐證方向，將持續比對訂房平台、旅宿端與消費者實際訂單狀況。

觀光局強調，若後續查證聯合哄抬房價屬實，相關行為恐涉及《公平交易法》禁止的聯合行為，將依法移送公平交易委員會處理；若旅宿業者涉及超出備查房價或無故取消訂單，亦可依《發展觀光條例》裁罰，且不排除採取「逐房間開罰」的重罰手段。

針對OTA訂房平台角色，觀光局坦言，其屬中央主管權責，後續將向中央觀光署反映，並同步從地方旅宿端持續追查責任歸屬。觀光局也再次提醒，民眾訂房前可先至「台灣旅宿網」查詢合法旅宿與備查房價，若遇消費爭議，應即時提出申訴，以保障自身權益。

高雄翰品酒店表示，飯店訂房一經成立即屬契約關係，除非消費者主動取消，否則不會任意取消訂單。而高雄市政府觀光局已於昨日前往飯店，針對BTS演唱會期間3天的房價與訂房紀錄進行查核，經查核結果，房價訂定與銷售流程均符合法規，未有違法或不當調整情形。相關爭議多源自網路片面截圖與揣測，與實際營運狀況不符，後續也將持續配合主管機關調查與說明。

