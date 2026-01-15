BTS高雄開唱掀訂房潮 高市觀光局重手稽查嚴防旅宿聯合哄抬房價

韓國天團BTS宣布11月將於高雄世運主場館舉辦演唱會，消息13日深夜曝光後，隨即引爆歌迷搶訂旅宿潮。高雄市政府觀光局表示，近期已陸續接獲民眾網路檢舉，指有訂房平台疑似串聯旅宿業者於演唱會期間聯合調漲房價，或個別旅館出現哄抬價格情形，市府獲報後即刻展開蒐證調查，並於14日啟動旅館房價聯合稽查，祭出鐵腕手段，要求業者嚴守法規，全力維護消費者權益與城市觀光形象。

觀光局指出，民眾檢舉的訂房平台於社群發文，內容疑有意促成旅館業者在BTS演唱會期間同步提高房價，該行為已涉及「企圖就價格進行協議、合意或聯合安排」，恐違反《公平交易法》第15條禁止聯合行為規定，並可能觸及同法第25條關於影響交易秩序、顯失公平之行為。相關事證若經查證屬實，將移送公平交易委員會依法處理。

↑圖說：杜絕旅宿業聯合哄抬房價，高雄觀光局加重稽查。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局說明，為防杜節慶連假與大型活動期間旅宿市場失序，自114年起已累計執行512次旅宿稽查。若查獲業者惡意勾串壟斷市場、哄抬房價或無故取消訂房，將依《發展觀光條例》等相關法規裁處，並採「房間逐間開罰」方式加重罰鍰，以展現強力執法決心。 針對本次演唱會帶動的訂房熱潮，觀光局強調已全面啟動房價稽查，對疑涉聯合哄抬房價的業者嚴格執法、絕不寬貸，並呼籲旅宿業者切勿短視近利，以免傷害消費者權益與高雄長期建立的觀光品牌。

觀光局也提醒歌迷及旅客，訂房前可先至「台灣旅宿網」查詢合法旅宿與備查房價；若遇消費爭議，可透過行政院消保處線上平台，或撥打1950及（07）740-9802專線提出申訴，確保自身權益獲得保障。

