BTS高雄開唱！爆訂房遭取消「漲2倍繼續賣」 業者、市府發聲了

BTS將在11月到高雄開唱，有民眾反映提前訂房後，發現訂單被取消、同房型還加價繼續賣。（圖／翻攝自臉書）

2026年11月韓國超人氣男團BTS（防彈少年團）將在高雄開唱，不少粉絲提前訂飯店，近期多位民眾反映，透過第三方平台訂房後，隔一段時間回頭發現預定被取消，但同房型在平台上仍開放預訂，且價格從3400多元漲到7800多元。業者對此回應，第三方訂房平台異常，導致飯店沒收到通知，並非飯店端取消訂房；高雄市觀光局也說，訂房平台針對受影響的旅客提供全額退款。

BTS高雄開唱 多人反映訂房平台「提前預訂被取消」

日前多位民眾在社群平台反映，為了看BTS高雄演唱會，提前訂了某位於當地的飯店，事後發現訂位無預警被取消，但打開訂房平台查看，卻看到同房型仍開放給人預訂，但價格卻變成2倍，PO網控訴意外釣出許多苦主。

有網友反映，自己收到訂房平台通知，飯店說滿房所以要取消，打給飯店對方又說沒有找到訂單；也有人被飯店告知「沒看到訂單」，回頭詢問平台卻發現訂單已成立。種種狀況讓眾人不滿地表示「我會去檢舉，有人要一起去檢舉的嗎」、「我今天也收到被取消，超傻眼」。

涉事飯店、高雄市觀光局說法？

根據媒體報導，涉事飯店業者指出，近日旅客反映透過第三方訂房平台完成訂房，之後收到訂單遭取消的通知，經與相關平台核對，確認並無超賣情形，訂單取消原因是第三方平台系統異常，訂單未成功傳送至飯店訂房系統，飯店方未收到資料、無法為旅客保留客房。目前已要求平台儘速改善並強化系統流程，以避免類似情形再度發生。

對於事件，高雄市觀光局副局長劉秀英則說明，業者表示，演唱會消息公布後短時間內大量的訂單同時湧入，第三方訂房平台系統出現異常，造成訂房程序未完成，並非旅館端主動取消訂房；而第三方訂房平台針對受影響旅客提供全額的退款，並且加碼補償百分之十的平台點數。



