BTS高雄開唱「飯店一晚秒漲至1萬8」 高雄市府祭鐵腕最重罰5萬

BTS宣布11月在高雄連唱3場世界巡演，消息曝光後引爆全台ARMY搶訂住宿。 （資料照片取自／BTS官方臉書）





南韓天團防彈少年團（BTS）昨（13日）深夜官宣「2026世界巡迴演唱會」行程，確定將於11月19日、21日、22日連續3天在高雄開唱，消息一出立刻引爆全台ARMY暴動，也同步掀起高雄住宿市場大亂象，原本一晚約2000元的房型，短時間內暴漲至1萬8000元。高雄市觀光局對此也發聲，已第一時間掌握相關狀況並完成蒐證，同時正式啟動旅宿專案稽查，要求各飯店及訂房平台務必遵守相關法規，依《發展觀光條例》可處1萬至5萬元罰鍰，絕不寬貸。

廣告 廣告

由於外界預估將吸引超過15萬名粉絲湧入港都，雖然演出場地尚未正式公布，但普遍推測將落腳世運主場館，不少粉絲第一時間湧入各大訂房平台「超前部署」，導致多家飯店瞬間客滿，訂房率甚至飆破96%。

不過，搶房同時也引爆房價爭議。有網友發現，原本一晚約2000元的房型，短時間內暴漲至1萬8,000元，怒批業者把歌迷當成「盤子」；也有人分享，訂房成功後卻收到飯店通知因「系統技術錯誤」取消訂單，讓人相當傻眼。

此外，Threads上還流出疑似多家飯店公關的內部對話截圖，內容提及聽到BTS來台消息後應「盡快關房漲價」，引發粉絲強烈反彈，甚至揚言抵制相關業者。

面對一房難求與房價暴漲，不少粉絲也只能苦中作樂，自嘲乾脆揪團到中央公園、衛武營「睡公園」，還有人開玩笑問「11月睡外面會不會很冷」。

針對外界質疑旅宿業哄抬房價，高雄市觀光局長高閔琳今（14日）表示，市府已第一時間掌握相關狀況並完成蒐證，同時正式啟動旅宿專案稽查，要求各飯店及訂房平台務必遵守相關法規。

觀光局強調，若查獲業者收費超出向地方政府申報的「備查房價」，將採取逐間開罰、加重處分的方式處理，依《發展觀光條例》可處1萬至5萬元罰鍰，絕不寬貸。

高閔琳也透過社群平台向網友說明，旅宿業依淡旺季調整價格屬於正常市場機制，只要未超過備查上限即屬合法；部分高級飯店或包棟Villa房價破萬本就常見，但若一般房型藉機漫天喊價、超出核備範圍，市府一定會依法取締。

她也呼籲消費者，可先上「台灣旅宿網」查詢合法房價，若發現異常情形，務必保留畫面截圖向觀光局檢舉，共同維護高雄觀光形象。

（延伸閱讀：BTS全員合體回歸！驚喜宣布11月連3天高雄開唱 ARMY嗨翻集體失眠）

更多上報報導

說蔡依林演唱會涉「邪教」挨告 梁曉珺拿中國法規嗆：好好做功課

蔡依林出道26年首提告 「黑粉」竟是星光幫季軍

阿妹台東跨年與國防部標案類比？ 凌濤：青鳥不要一新年就得罪台灣娛樂圈