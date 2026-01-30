BTS高雄11月開唱! 粉絲搶訂房被取消 隔天上架"翻倍賣"

南部中心／陳姵妡、鄧山田 高雄報導

韓國天團BTS，今年11月將到高雄連唱三天，粉絲搶先訂房卡位，沒想到有人過了半個月，就接到飯店取消訂房的通知，誇張的是隔天就發現，訂房平台上同家飯店跟房型，價錢變成雙倍，懷疑業者是故意取消，再翻倍上架，目前受害人數近40人。

防彈少年團BTS將到高雄開演唱會，粉絲興高彩烈的提早訂房，沒想到竟突然被取消。（圖／民視新聞）

韓國天團防彈少年團BTS，11月將到高雄，連唱三天，各地粉絲興高彩烈的提早訂房，沒想到竟被取消。當事民眾：「因為他已經過了兩周，才被通知取消，目前大概有40位被取消了，我覺得那麼多超賣的話，他們怎麼可能現在才發現。」一名網友分享，說1月13號在訂房平台，訂到11月19號，3000多元的房間，半個月後收到取消通知，上去搜尋，才發現當天還有房間，但同個房型從已經漲價到7千多元，等於漲了兩倍。民眾：「看到這個金額所以我才下訂的，所以如果調整太多，當然會覺得心情有點不舒服，有點被騙的感覺。」民眾：「訂三千多，民眾，如果你因為一個演唱會來，就去臨時把房價調高，這樣有點欺騙消費者。」

飯店緊急發聲明回應，表示因第三方平台系統異常，飯店這邊，並沒接收到任何訂房資料。（圖／民視新聞）

網友將自己的狀況發上網，結果也有其他人回應，自己也遇到類似的狀況，目前受害人數接近40人，不過飯店緊急發聲明回應，表示因第三方平台系統異常，飯店這邊，並沒接收到任何訂房資料，所以無法為旅客保留客房。觀光局副局長劉秀英：「業者表示因演唱會消息公布後，短時間內大量的訂單同時湧入，造成第三方訂房平台系統發生異常，以致於未完成訂房，並非旅館端主動的取消訂房，第三方訂房平台針對受影響旅客，提供的全額退款，並且加碼補償百分之10的平台點數。」但不管是系統問題，還是真的被變相漲價，消費者的權益都不該被犧牲。只是不少外地民眾，開開心心要來參加演唱會，卻被價格攪局，壞了期待的好心情。

