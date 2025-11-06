BTS 田柾國腹肌炸裂好身材完美展現！Jung Kook x Calvin Klein 最新時尚大片完整搶先看
Calvin Klein 近日再次邀請 Jung Kook 擔綱全新丹寧系列形象主角，延續上次合作的全球轟動效應，這回以更鮮明的個人能量與風格，展現屬於新世代偶像的無限魅力。
形象由時尚攝影巨匠 Mert Alas 掌鏡，以其擅長捕捉人物氣場與光影張力的鏡頭語言，完美呈現 Jung Kook 的舞台感與真實個性！
整支影片以紐約市為背景，節奏搭配 The Chemical Brothers 經典曲《Block Rockin’ Beats》，在迷離燈影與金屬質感的城市氛圍中，柾國以自在的肢體與堅定的眼神，演繹屬於當代年輕世代的自信姿態。
無論是動感的走位、凝視鏡頭的瞬間，或是隨節奏律動的身影，都讓人感受到他將音樂與時尚融為一體的強大魅力～
在此次形象系列中，Jung Kook 身著多套全新季節造型：包括標誌性的全丹寧套裝、飾有羊毛滾邊的皮革外套，以及結合工裝風格的縫褶木匠牛仔褲與外套。
這些設計透過細節強調品牌一貫的俐落剪裁與極簡線條，體現出 Calvin Klein 對經典與創新的平衡掌握。
全新丹寧系列將90年代的率性精神重新詮釋，融合當代剪裁與年輕態度。CK Emblem 印花以 Monogram 壓花標誌為靈感，打造滿版印花設計，為經典牛仔單品注入新鮮活力。
錐形版型牛仔褲採用低腰寬鬆的剪裁，搭配 Matchbox T 恤與卡車款外套，營造輕鬆又充滿力量的造型語彙；升級版的直筒牛仔褲則以復古與深色水洗呈現多層次質感，延續品牌經典DNA，同時呼應當代街頭文化！
Jung Kook 更在訪談中表示：「我知道粉絲們一直期待我與 Calvin Klein 的再次合作，能再穿上這些經典的丹寧系列，感覺非常興奮。Calvin Klein 的拍攝總是充滿能量，這次也不例外，我迫不及待想與全球粉絲分享這次的新作品。」
這場以「自信、自由、真實」為核心的視覺企劃，不僅見證 Calvin Klein 與 Jung Kook 的再度聯手，更象徵品牌在新世代時尚語境中的鮮明立場，以大膽風格打破界限，讓每一位穿上丹寧的人，都能以最真實的自己征服世界！
Jung Kook 田柾國同款單品一次看
延伸閱讀：
BTS田柾國、TXT崔然竣、ENHYPEN朴成訓… 盤點 6 款韓國男偶像最愛的中性香！
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● Cindy Chao珠寶大師系列新作胸針首度公開！時光築藝展覽亮點速報
其他人也在看
李孝利被熱搜的麂皮包是什麼品牌？鬆弛垂墜度＋靜奢絨面包身，是秋季的必備熱單
近期因為主持韓國首個美妝生存戰節目《Just MakeUp》的「國民妖精」李孝利，不只在節目中亮相的妝容都受到韓國女生們的熱搜，連帶他私下的造型也再度受到熱烈討論，其中這款他最新愛用的麂皮手袋，更是燒到不少時髦的韓妞，品牌編輯也幫大家找到了marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
Hello Kitty 2025秋冬聯名盤點！UNDERCOVER滿滿蝴蝶結回歸、PEACH JOHN甜辣背心太燒了
從1974年誕生至今，Hello Kitty的可愛不只是童年記憶，更成為流行文化的象徵，到了2025秋冬，日系內衣品牌PEACH JOHN、台灣品牌AIR SPACE都與Hello Kitty推出全新的聯名系列，而日本潮流品牌UNDERCOmarie claire 美麗佳人 ・ 2 天前
潮人鞋櫃大洗牌！3大聯名adidas Originals、PUMA、Vans接力上線…這雙緞面Karintha Lo太夢幻必收
話題聯名鞋款：adidas Originals x Wales Bonner 秋冬系列adidas Originals 再度與英倫時尚寵兒Wales Bonner攜手出擊，推出 2025 秋冬聯名系列，這波不只是運動鞋，而是行走的時尚宣言！Wales Bonner以她標誌性的優雅剪裁和細膩線條，為adidas注入全新靈魂，讓經典運動...styletc ・ 9 小時前
aespa Karina、Giselle 搶穿！Millo Archive × 現代百貨台北快閃店登場，週末必逛亮點一次看
成立於 2020 年春夏的 Millo Archive，以「替代性日常服」（Alternative Everyday Wear）為核心理念，主張服裝不僅是穿著，更是文化語彙的延伸。品牌擅長在主流與次文化之間取得平衡，透過極簡結構與細膩質感，marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
炫富新選擇：瑜伽品牌ALO進軍精品圈一顆包賣破10萬元！aespa寧寧、Kylie Jenner都在背
洛杉磯瑜伽品牌ALO以簡約時髦的設計感和名人社群行銷手法，擄獲年輕世代的心，穿上ALO成為一種生活品味與品質的展現。雖然ALO備受名人們喜愛，但它的一般運動服裝約台幣兩千至六千元，對普通民眾來說並非遙不可及，比起精品相對容易負擔。不過ALOmarie claire 美麗佳人 ・ 2 天前
傅孟柏穿國家地理服飾羽絨外套秀完美身形 木村拓哉竟流出「黑色眼淚」
迎接接下來的冬季來臨，國家地理服飾最令人期待的羽絨外套，2025年不僅新增許多款式，從都市到戶外甚至雪地都可以符合所有消費者的需求，今年更有許多材質與羽絨的品質大升級，皆使用RDS的羽絨，選用更寒冷的產地動物羽絨，讓保暖品質再提升，重量上卻更輕盈，搭配來自韓國總部的設計，穿上羽絨外套不再是厚重而是展現身型與時尚潮流美感的搭配。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
GOOPiMADE x Poggy x ept三方聯名開賣！攜手日本潮流指標小木基史示範造型，入手資訊一次看
邁入第九個年頭，GOOPiMADE 以「Out of Circles」為年度企劃主軸，再度挑戰自我邊界。此次攜手日本潮流指標人物 Motofumi “Poggy” Kogi 與韓國新銳鞋履單位 East Pacifimarie claire 美麗佳人 ・ 3 天前
H&M持續升級！Glenn Martens聯名首爾直擊，TWICE Mina、NMIXX Sullyoon都到了，全新「聖水洞概念店」同步登場
H&M獨自升級的腳步不停，從今年的倫敦時裝週精彩大秀到這次與比利時設計師Glenn Martens的合作系列，都緊緊抓著時尚界的目光，亞洲區聯名上市活動選址於首爾的創意重鎮聖水洞展開，並同步亮相了H&M以舊汽車廠房重新打造的marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
時裝設計新人獎 崑大時尚師生幕前幕後展現專業實力
記者汪惠松／永康報導 崑山科大時尚展演事業系主任王聖芬率領七十餘位師生，參與「二０二…中華日報 ・ 7 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 3 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 7 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 11 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 13 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 14 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 9 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 9 小時前