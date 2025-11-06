BTS 田柾國腹肌炸裂好身材完美展現！Jung Kook x Calvin Klein 最新時尚大片完整搶先看

Calvin Klein 近日再次邀請 Jung Kook 擔綱全新丹寧系列形象主角，延續上次合作的全球轟動效應，這回以更鮮明的個人能量與風格，展現屬於新世代偶像的無限魅力。

形象由時尚攝影巨匠 Mert Alas 掌鏡，以其擅長捕捉人物氣場與光影張力的鏡頭語言，完美呈現 Jung Kook 的舞台感與真實個性！

整支影片以紐約市為背景，節奏搭配 The Chemical Brothers 經典曲《Block Rockin’ Beats》，在迷離燈影與金屬質感的城市氛圍中，柾國以自在的肢體與堅定的眼神，演繹屬於當代年輕世代的自信姿態。

無論是動感的走位、凝視鏡頭的瞬間，或是隨節奏律動的身影，都讓人感受到他將音樂與時尚融為一體的強大魅力～

在此次形象系列中，Jung Kook 身著多套全新季節造型：包括標誌性的全丹寧套裝、飾有羊毛滾邊的皮革外套，以及結合工裝風格的縫褶木匠牛仔褲與外套。

這些設計透過細節強調品牌一貫的俐落剪裁與極簡線條，體現出 Calvin Klein 對經典與創新的平衡掌握。

全新丹寧系列將90年代的率性精神重新詮釋，融合當代剪裁與年輕態度。CK Emblem 印花以 Monogram 壓花標誌為靈感，打造滿版印花設計，為經典牛仔單品注入新鮮活力。

錐形版型牛仔褲採用低腰寬鬆的剪裁，搭配 Matchbox T 恤與卡車款外套，營造輕鬆又充滿力量的造型語彙；升級版的直筒牛仔褲則以復古與深色水洗呈現多層次質感，延續品牌經典DNA，同時呼應當代街頭文化！

Jung Kook 更在訪談中表示：「我知道粉絲們一直期待我與 Calvin Klein 的再次合作，能再穿上這些經典的丹寧系列，感覺非常興奮。Calvin Klein 的拍攝總是充滿能量，這次也不例外，我迫不及待想與全球粉絲分享這次的新作品。」

這場以「自信、自由、真實」為核心的視覺企劃，不僅見證 Calvin Klein 與 Jung Kook 的再度聯手，更象徵品牌在新世代時尚語境中的鮮明立場，以大膽風格打破界限，讓每一位穿上丹寧的人，都能以最真實的自己征服世界！





Jung Kook 田柾國同款單品一次看





