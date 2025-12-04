BTS Jimin在家裸身遭柾國突襲 挑戰極簡旅行30秒極限趕火車

【緯來新聞網】人氣天團「BTS 防彈少年團」大受好評的旅遊實境秀《ARE YOU SURE?!》第二季熱鬧回歸，再度找來「忙內LINE」的Jimin、柾國踏上瘋狂旅程，讓粉絲一探兩大偶像私底下可愛、調皮的面貌。首波預告在BTS防彈少年團官方YouTube頻道上架10天即突破122萬次點閱，第一集開場更讓柾國與工作人員直接突襲Jimin的住家，讓上半身赤裸的Jimin睡眼惺忪苦笑：「真的要這樣拍嗎？我先穿衣服吧。」

廣告 廣告

BTS成員Jimin、柾國在旅遊實境秀《ARE YOU SURE?!》展開瘋狂旅行。（圖／Disney+提供）

第二季兩人挑戰近期流行的「極簡旅行」，僅憑少少行李就出發。在旅程開端同樣充滿笑聲，向來喜愛騎重機的柾國挑戰在瑞士一路騎重機登上阿爾卑斯山，讓他自傲表示簡直就像「動作片男主角」。Jimin則穿上連身的綠色睡衣被柾國虧像小孩子。剛退伍的兩人更回憶起當兵生活，Jimin表示當初服役時在山上出任務「一直淋雨、周圍什麼都沒有，我連續5天沒有洗澡了！」，兩人還在瑞士挑戰30秒登上火車的極限任務，甚至慌忙到差點丟下製作組。



《ARE YOU SURE?!》自從2024年8月推出時就大獲好評，起先單純是成員Jimin前去紐約為「忙內」柾國探班，但因為兩人都即將入伍當兵，臨時決定自拍旅遊影片留下美好回憶。從紐約一路玩到濟州島、札幌，更找來同為「忙內LINE」的V一同旅遊，不僅飽覽各地的美食、美景，更展現團員彼此的深厚友誼，柾國大口吃漢堡、拉麵的「吃播」畫面更被觀眾大讚「比任何美食節目都還要美味」。

BTS成員Jimin、柾國在旅遊實境秀《ARE YOU SURE?!》展現調皮模樣。（圖／Disney+提供）

節目在第二季也與社群媒體X合作，只要hashtag標註#AreYouSure2，便可出現兩個小藍人一起走路的可愛表情符號。兩位大男孩在過程中不時向彼此開玩笑、告白，強調他們永遠年輕，也讓人一探K-POP頂級偶像男團私底下可愛面貌。

《ARE YOU SURE?!》預告上架10天就突破122萬次點閱。（圖／Disney+提供）

更多緯來新聞網報導

許藍方猶豫半年終於答應了！緊貼王少偉獻初體驗

直擊／SJ大巨蛋上演脫衣秀！ 希澈扒光利特爆尖叫 東海深V秀胸肌