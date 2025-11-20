BTS Jin遭強吻！日粉移送檢方喊「冤」：沒想到是犯罪

韓國男團BTS（防彈少年團）成員Jin（金碩珍）在2024年舉辦「粉絲擁抱會」，結果被日本粉絲強吻。（圖／翻攝自X）





韓國男團BTS（防彈少年團）成員Jin（金碩珍）在去年6月13日退伍後，隔天立即舉辦「粉絲擁抱會」，卻遭到日本女粉絲A某擁抱強吻，隨後A某才於今年前往韓國主動接受調查，不過根據日媒報導，對於被起訴一事，她感覺很「冤。」

去年Jin粉絲擁抱會上，被一名日本女粉絲A某強吻脖子，隨後A某還在SNS分享吻後心得，表示Jin的皮膚非常柔軟，自己吃豆腐成功，讓其他粉絲不滿，在2024年6月19日以違反性暴力處罰法的嫌疑，送出對該粉絲進行調查的舉報信。

廣告 廣告

收到舉報信，警方以性暴力處罰法上的公共密集場所性騷擾嫌疑立案調查，一開始尋求國際刑警合作，確認到A某的身分，但礙於3月時候宣布暫停調查後，，在3月一度停擺，但隨著A某自願入境韓國並前往警局，讓本案得以重啟調查。

目前首爾松坡警察署已將A某移送給東部地檢署，以強制猥褻罪對A某提出不羈押起訴，而根據日本電視台TBS報導，本案調查人員稱A某喊冤，表示：「很懊悔，我沒想到親親也會構成犯罪。」

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110



【更多東森娛樂報導】

●《GTO》女星希良梨罹子宮頸癌 IG限動發命危通知

●李多慧YT頻道破百萬訂閱 深夜淚謝台粉：來台後人生如戲

●男星拍攝中突昏迷送醫！搶救20分鐘「壓斷肋骨」曝最新病況

