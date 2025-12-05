BTS Jungkook與aespa WINTER戀情傳聞延燒 雙方所屬公司回應「無立場」

BTS成員Jungkook與aespa成員WINTER傳戀愛說，雙方公司未否認也未給確切回應。（翻攝BTS、WINTER IG）

韓國人氣偶像團體BTS防彈少年團成員Jungkook與女團aespa成員Winter近日捲入熱議的熱戀傳聞，引發網路關注。各大社群平台與線上論壇流傳兩人可能交往的消息，吸引粉絲與網友廣泛討論；雙方所屬公司回應「無立場」「沒有回應」，並未否認。

網友指出，兩人近期疑似配戴多項相似配件，例如同款手環、入耳耳機，以及手臂上的「三隻小狗臉」刺青，位置與設計相似，讓不少粉絲聯想可能是「情侶刺青」。此外，有目擊者回憶，Jungkook在今年初軍中休假期間曾現身於 Winter 所屬aespa演唱會現場，身穿低調軍裝、戴著口罩，但仍被認出，引發粉絲討論「難得出現在她演唱會現場是否另有含義」。

廣告 廣告

Jungkook與WINTER身上有同款小狗刺青。（網路圖片）

SNS 帳號細節也被粉絲拿來推測情感關聯。Jungkook 原本的 Instagram 帳號為 imjungkook，後來改為mnijungkook，粉絲發現若將 n 與 i 位置互換，即變成 minjungkook，與 Winter本名「Min‑jung」巧合呼應；而Winter的帳號 imwinter也被部分網友解讀為潛在暗示。除此之外，粉絲還注意到兩人曾穿過相似款的運動服、同色系指甲油，甚至佩戴的耳機型號一致，這些細節再次被拿來做為熱戀的蛛絲馬跡。

Jungkook當兵時曾去看aespa演唱會。（網路圖片）

針對這一連串傳聞，Jungkook 所屬公司Big Hit Music與 Winter 所屬公司SM Entertainment至今尚未發表正式回應。多家韓國媒體以「無立場／無回應」或「默不作聲」作為雙方公司回應註解。

更多鏡週刊報導

溫朱莞×方珉雅峇里島海邊婚禮公開 唯美畫面曝光

男偶像陷性醜聞疑雲 搬離1.1億豪宅流連摩鐵地帶

Joeman首認與新歡遊米蘭 有10幾張台積電只請她吃 Pizza