BTS RM合作樂團來台！招牌曲喊「我愛大屁股」台下狂扭
〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首檔以「樂團養成」為核心的音樂實境節目《樂團祭》，歷經半年舞台廝殺與創作磨練，於12月6、7日在新北大都會公園水漾啵啵廣場舉辦「新世紀的決心」音樂祭，為節目劃下完整句點。兩天演出集結節目24組人氣樂團、以及海內外重磅卡司輪番登台。
曾在2022年與BTS隊長RM合作《SEXY NUKIM》的南韓另類KPOP樂團 Balming Tiger 更擔任壓軸，團員 Omega Sapien 舞台上狂喊流利中文「我愛你們！」現場尖叫不斷，將節目累積半年的音樂能量一次炸裂。
Balming Tiger 連續兩日擔任壓軸，一出場便掀集體跳動潮，Omega Sapien 熱情向歌迷比心：「見到你們很高興、我愛你、你們都很可愛。」演唱招牌曲《Big Butt》時更大方笑喊：「我愛大屁股。」並邀歌迷一起扭屁股，台上台下互相點火，氣氛奔放到最高點。
場內另一大亮點則是由金鐘影帝鳳小岳率領的樂團壓克力柿子，剛在節目中拿下海外音樂祭演出門票，此次出征前先在台灣亮相，一登場即被數百歌迷尖叫迎接。鳳小岳唱至第二首索性脫下外套，激動表示：「很開心樂團祭辦了一個這充滿夢想的演出。」更帶來自己主演電影《陌路兄弟》主題曲《沈默在流浪的路上》，唱演俱佳火力全開。他在演出後也感動回望：「今天站上舞台那一刻，感受到真的是樂團祭的最終站了，心裡還是充滿感激，因為壓克力柿子真的是跟著樂團祭節目一起開始、一起成長的！接下來會進入創作模式了，往樂團第一張專輯前進。」
製作面同樣備受矚目。《樂團祭》監製兼製作人周祐楷曾任MTV娛樂台總監，《大嘻哈時代》監製與製作人，這回扛下1.2億台幣規格製作，拍攝逾半年、還將節目直接拉到真實音樂祭場域，他直言這次挑戰極大，但感謝投資方願意共推音樂內容。他分享做節目初心：「希望透過音樂人再次相信影視製作的可能性，更著重傳統電視沒有顧到細節，而節目最大的共識就是讓音樂人好好表達創作，讓創作透過演出、視覺、聲音，讓大家感受到能量」。
節目推動下，多組仍在就學、資源有限的新生代樂團因此被看見，其中「共振效應」社群更成長百倍，並讓海內外音樂人得以交流，日前獲選的三組台灣代表也即將首度跨出國門演出。周祐楷感性補充：「真的很累，雖然已經有很多資源輔助，但真的還是蠻辛苦的，希望大家有看到我們的誠意，做這件事的初衷不是要盈利，是想把這產業的路鋪得更廣。想謝謝24個樂團和站台嘉賓樂團，謝謝願意來的人和觀眾，希望大家有在節目感受到主唱和樂手一樣被尊重。」
本次最終音樂祭規格全面升級，打造主舞台「MAX STAGE」與次舞台「MOJO STAGE」，另設免費舞台，卡司跨台日韓港，包含日本超人氣音樂人Reol、韓國Balming Tiger、日本JYOCHO、Some Life、May Forth、香港GDJYB雞蛋蒸肉餅，以及台灣拍謝少年、八十八顆芭樂籽、百合花、夕陽武士、旺福等共演，節目24組養成樂團也全數歸隊。
更多自由時報報導
60年一遇「赤馬紅羊劫」！太歲燈、光明燈這麼「安」就對了…
2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿
小煜宣布離婚！5年婚姻「9月已和平分手」 內情曝光
演《天國的嫁衣》走紅！ 49歲立威廉罹甲狀腺癌 看報告瞬間天塌
其他人也在看
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 30
峮峮昔缺席《飢餓遊戲》錄影挨轟 製作單位突證實她畢業了！心酸真相曝
《飢餓遊戲》節目製作單位透過官方臉書發聲明指出，峮峮因身體因素無法同時負荷繁重行程，早在1年前便首次提出請辭，但基於多年情感，團隊希望她以「請假」方式休息、調養身體，盼能保留更多彈性。然而，期間未及時向外界清楚說明，使她承受外界誤解與網路輿論壓力，對此節目...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 42
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 200
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 15 小時前 ・ 2
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 110
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 12
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 83
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 13
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 18 小時前 ・ 4
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 28
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 32
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 21 小時前 ・ 2
ACON登場！舒華水藍色禮服仙氣爆棚 CRAVITY「台灣孩子」Allen講台語引全場歡呼
【緯來新聞網】由南韓主辦的2025亞洲明星盛典（Asia Artist Awards, AAA）頒獎緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 58
劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟
2025 愛奇藝尖叫之夜昨晚(6日)於澳門登場，現場星光熠熠，聚集超過百位藝人與業界人士，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，不過頒獎過程卻出現意外插曲，頒發年度喜愛女性角色時，疑似臨時更改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 1 天前 ・ 22
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
台灣之光！《左撇子女孩》獲兩項奧斯卡風向球大獎提名 9歲葉子綺問鼎最年輕新演員
國片《左撇子女孩》近日再傳捷報，接連入圍兩大國際影評人獎項。包括被視為奧斯卡金像獎重要風向球的「影評人大獎」（Critics' Choice Awards），以及歷史悠久的「國家評論協會獎」（National Board of Review, NBR）年度五大國際影片。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是西瓜烏龍！張員瑛AAA「連喝兩杯眼睛發亮」同款手搖曝光秒衝熱搜
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮首次移師台灣舉辦，典禮由IVE成員張員瑛聯手2PM李俊昊主持。張員瑛先前喝的「西瓜烏龍」引起熱潮，如今又再度展現「帶貨女王」威力，一口氣連喝兩杯「老賴茶棧」，飲料品項也被公開了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 1 天前 ・ 20