BTS V手上紅繩是什麼？出自金宇彬、SEVENTEEN都愛的韓國手作牌，手繩意義、價格、哪裡買一次看

BTS成員V金泰亨自退伍後話題、代言不斷，更是用什麼紅什麼的帶貨王之一，近期在出席代言的美妝品牌時，他手上不經意露出的紅色手繩再度受到大量討論，本篇不僅幫你找出品牌，更同步推薦其他名人配戴款給你！

V 金泰亨紅繩登熱搜：出自哪一個牌子？

V以一身大地色西裝搭配豹紋絲巾出席代言品牌活動，在官方釋出的影片中可以發現，V的西裝袖口好幾次不經意的露出一條之前沒看過的紅色編織手繩，原來這條手鍊跟他之前戴過的頸繩同樣出自韓國小眾手作品牌CCNMADE的作品。

Dear.Heart 紅繩的意義

這次受到矚目的Dear.Heart手繩以鮮明的紅色手工編織，放大照片可以看到，這條編織手繩上有著小巧的愛心吊墜垂落在手腕內側，這個愛心吊墜一面是金色一面是紅色，象徵幸運、守護與愛，也是CCNMADE與韓國心臟基金會合作的慈善商品，每售出一條手繩就會捐出20%的收益，幫助心臟病童順利手術與康復，手繩售價落在20,000至30,000韓元之間（約台幣480～730），不過目前這一款手繩官網上已完售，並不定時補貨。

CCNMADE是什麼品牌？





CCNMADE是一個韓國手工飾品品牌，由創辦人崔昌南（Choi Chang Nam）的名字縮寫而來，主打手工編織飾品，自1990年代創立至今，店內販售的飾品都是由職人純手工製作，從配色到細節都有著屬於手工的暖意，近年因為V公開配戴多款手繩與頸繩，還有金宇彬、李光洙、IU等眾多韓星的愛用，讓品牌受到更多人的認識，也安全度過了關閉的命運。

CCNMADE 單品推薦清單

紅色頸繩 58,000韓元（約台幣1,233）

除了Dear.Heart手繩之外，V最受粉絲喜愛的是紅線頸鏈，纖細的編織線條搭配極簡金屬細節，低調卻能為整體造型增加層次。

心動入手

珠飾編織戒指 16,000韓元（約台幣340）

IU與Karina都戴過的珠飾編織戒指，由四顆銀色珠飾為主體，搭配上淡淡的柔和色系，輕巧百搭。

心動入手

水晶編織戒指 13,000韓元（約台幣276）

TXT成員延俊和IU同款的編織戒指，主體是一顆方形水晶設計，搭配編織紋路的戒身，男女都很適合。

心動入手

金泰亨再次展現內心的溫柔細膩，Dear.Heart不只是造型細節，更是一份暖暖的善意，如果你想入手明星同款又有意義的飾品，這條紅繩絕對值得收藏。





