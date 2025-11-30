BTS V無預警現身漢江！氣溫0度「無袖狂奔」照曝光 粉哭喊：居然沒認出

娛樂中心／綜合報導

V自從退伍後就持續把身材練得愈來愈精壯。（圖／翻攝自IG @thv）

南韓天團BTS（防彈少年團）成員 V 退伍後持續把身材練得愈來愈精壯，超高自律也成為粉絲口中的「偶像教科書」。他日前再度展現強悍的運動日常，28日他透過個人社群公開多張跑步後的自拍照，毫不遮掩地在漢江公園亮相，卻因太低調而完全沒被路人認出，引發粉絲暴動：「早知道就去漢江散步了！」

V在社群上發出自己跑步的照片，一路上都沒被粉絲認出。（圖／翻攝自IG @thv）

V 當天在社群上寫下：「現在如果要跑步，風太冷了。」首爾近期氣溫接近零度，但照片中，他仍只穿著無袖上衣、配上跑步背心與無線耳機，在寒風中奔跑，額頭與臉頰都已濕透，汗水清晰可見。網友看到後驚呼：「泰亨根本耐寒怪物！」也佩服他冬天仍維持跑步習慣的毅力。

V在社群上發出自己跑步的照片，一路上都沒被粉絲認出。（圖／翻攝自IG @thv）

除了在路邊自拍，他也在漢江公園的鏡面裝置前拍下運動後的全身照，頭髮因汗水貼在額頭、衣服也濕到變色，但雕塑般的側臉線條與壯碩手臂仍十分吸睛。粉絲忍不住哭喊：「如果我在現場沒認出他，我會後悔一輩子。」

V 過去曾透露自己每週運動 6 天，即使在軍中也沒有中斷訓練，如今退伍後依舊保持高強度自我管理。粉絲紛紛大讚他「真的活成了熱愛生活的典範」、「自律程度太瘋狂了」、「原來巨星就在漢江跑步」。BTS 目前正以明年 3 月全員回歸為目標，積極準備新專輯，粉絲也都相當期待。

V在社群上發出自己跑步的照片，一路上都沒被粉絲認出。（圖／翻攝自IG @thv）

