BTS V金泰亨最愛底妝來了！韓國國民底妝 TIRTIR 快閃登台新光三越A11

（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

由BTS V金泰亨代言的強勢韓國底妝品牌TIRTIR終於快閃登台！品牌於12月12日至12月18日進駐台北新光三越信義新天地A11 一樓，打造台灣首間期間限定快閃店。本次由韓國現代百貨原汁原味引進，完整重現品牌在韓國的櫃位風格與體驗流程，讓台灣消費者能近距離感受 BTS V 同款底妝與全系列明星商品。

（圖／品牌提供）

自然光澤 × 高度服貼：韓國國民底妝的成功關鍵

TIRTIR 以「讓肌膚呈現最真實、最美好的狀態」為核心理念，不追求厚重遮瑕，而是透過細緻光澤與高服貼度，放大肌膚原生的透明感與乾淨質地，也因此在韓國累積極高回購率，成為名副其實的國民底妝代表。

（圖／品牌提供）

45 色號 × 35 種膚質配方：真正為每個人量身打造

為了回應不同膚色與膚況需求，TIRTIR 的底妝系列共推出超完整 45 種精準色號，並依照油性肌、乾性肌、混合肌與敏感肌等膚質差異，研發出 35 種細緻配方。這樣的完整分類，讓消費者不再只是「將就選色」，而是能找到真正貼合自己膚況的底妝選擇，也展現品牌對多樣性與包容性的高度重視。

TIRTIR MASK FIT 氣墊系列 / 739元，左為全新未上市的新品是紅寶石光采氣墊。（圖／黃筱婷攝）

未上市新品搶先曝光：紅寶石光采氣墊成焦點

A11快閃最吸睛的亮點之一，是多款灣搶先公開的未上市新品。其中以紅寶石為靈感打造的 紅寶石光采氣墊，呈現細緻透亮的玻璃光妝效，讓底妝在自然中更顯高級；同時亮相的還有高達 38 色、可自由搭配的口袋眼影，以及線條俐落、零暈染的眼線新品。節慶限定套組更結合人氣氣墊與水潤唇釉，並附上時尚愛心吊飾，成為年末送禮與自用的話題選擇。

TIRTIR MASK FIT 全新未上市的新品是紅寶石光采氣墊。（圖／黃筱婷攝）

快閃限定禮遇登場：邊試邊買驚喜不間斷

走進 TIRTIR 快閃店，不僅能完整體驗全系列商品，現場也準備多項限定禮遇。到店即可獲得氣墊試用套裝，任意消費就能帶走超可愛必收的迷你潤唇膏吊飾。選購紅寶石光采氣墊會加碼贈送氣墊粉撲兩入，購買兩件口袋眼影則可獲得迷你眼影刷吊飾，而水潤光澤迷你唇釉也搭配專屬吊飾設計。滿額消費還能獲得不同級距的實用收納贈品，讓逛快閃店的過程宛如一場年末美妝補給。​

來快閃店購物任一款就送超可愛小型吊飾潤唇膏！​（圖／黃筱婷攝）

明星必買清單：從V同款到話題新品一次收齊

若是首次接觸 TIRTIR，最推薦從品牌長年熱銷的 MASK FIT 氣墊系列入手，其薄透服貼與持妝表現，正是BTS V代言後最具代表性的明星商品。偏好液態底妝的人，則可選擇 MASK FIT 粉底液；唇妝部分，水潤光澤唇釉能輕鬆打造自然好氣色。而此次快閃限定登場的紅寶石光采氣墊與口袋眼影，和超高人氣的遮瑕棒、眼線，都是全場最值得搶先收藏的新品，從日常妝到節慶妝容都能自由切換。

TIRTIR MASK FIT 粉底液 / 739元、TIRTIR 遮瑕膏、TIRTIR纖細俐落眼線249元。（圖／黃筱婷攝）

