BTS V 金泰亨經典髮色整理！霧感紫棕、淡金米色、海王紅…8款男生染髮範本一次看

世界認證的「TV V」

1995年12月30日出生的金泰亨來自大邱，從小在農村由奶奶一手撫養長大。作為 BTS 成員之一，泰亨一直是團體中極具辨識度的存在。泰亨之所以被全球粉絲暱稱為「TV V」並不單純因為他外型出眾，而是在鏡頭前擁有一種不需要刻意表現、卻能夠自然吸引視線的存在感。

不論是舞台、訪談還是隨意被捕捉的畫面，泰亨都能讓人有種「畫面被他定住了」的感覺，除了嗓音低沉、舞台表現強烈外，他在視覺與風格上的完成度，同樣讓人一眼記住。不同於多數偶像以固定形象建立辨識度，泰亨反而擅長透過造型變化尤其是在髮色選擇上，展現截然不同的氣質層次！

V金泰亨的12件事！K-POP直拍帝王，天生偶像夢想卻是當農夫？

8款泰亨經典髮色回顧

金泰亨經典髮色1：自然黑色

泰亨的黑髮不是厚重死黑，而是保留光澤與空氣感的黑色，搭配中長層次或微彎線條，整體氣質乾淨，這款髮色幾乎不挑膚色，也是他私下最常見的髮色之一。

廣告 廣告

金泰亨經典髮色2：冷調深棕色

介於黑色和深棕之間的冷調色，是非常適合男生的過渡色！這款髮色在室內偏黑、不過在光線下會透出棕感，讓臉部輪廓更立體，也多了一點沉穩與成熟氣場。很適合搭配西裝、皮革單品或極簡造型。

金泰亨經典髮色3：奶茶金

相較於高亮的金色，泰亨選擇的是偏暖、帶霧感的奶茶金色調，搭配捲度和蓬鬆層次，整體氣質會變得非常柔軟。

金泰亨經典髮色4：霧感紫棕

泰亨這款霧感紫棕是隱約藏在棕色底裡的冷調光影！這款髮色在不同光線下會呈現不同層次，可以修飾膚色偏黃問題，也讓整體造型多了細節感，非常適合想嘗試特殊色、但又不想太高調的人。

金泰亨經典髮色5：淡金米色

偏淺的金米色，搭配輕盈剪裁後，會讓整體視覺非常清爽，有一種被光包圍的透明感，這款髮色對底色的要求相對比較高，適合髮質比較健康的人做選擇。

金泰亨經典髮色6：孔雀藍

高彩度的藍色本身就很有態度，不過泰亨選擇的是帶冷霧感的藍調。這款髮色非常適合舞台、概念照與視覺系造型，存在感極強。

金泰亨經典髮色7：正紅色

泰亨這款高飽和正紅色幾乎沒有灰調修飾，視覺衝擊感非常強！但因為膚色乾淨、妝容與穿搭的簡化，反而讓紅髮顯得俐落時髦，也成為他眾多髮色中最具話題性的一款。

金泰亨經典髮色8：暖橘紅

介於橘與紅之間的銅色調，泰亨這款暖橘紅在自然光下特別好看，帶點復古、又有青春氣息，這類髮色很適合搭配襯衫、西裝或復古剪裁，會呈現一種溫柔卻不單薄的風格。

金泰亨經典髮色9：銀白色

這款髮色介於淡金和冷灰之間，不同於一般的金色，泰亨的這款髮色加入大量冷霧感的銀灰金調，整體視覺非常乾淨！因為灰調比例高，可以有效中和淺髮常見的漂白感，淺髮也讓臉部線條更柔和。

金泰亨經典髮色10：薄荷綠

這款薄荷綠髮色也是當時讓阿米們為之瘋狂的造型之一！帶灰霧感的薄荷綠調，以冷灰為基底壓低綠色彩度，讓髮色在光線下呈現冷靜通透的層次變化，而且灰調同時可以修飾漂後黃感，整體視覺更加乾淨俐落。

延伸閱讀：

BTS Jimin 19款髮型回顧！焦糖棕、銀灰漸層… 冷色調髮色根本是他的統治圈

2026髮色推薦「紅棕色」顯白又有個性，最適合亞洲膚色的暖感髮色！

2026髮色推薦「亞麻棕」不顯黃、不老氣，最耐看的低調顯白棕色系！

2025秋冬髮色推薦！張員瑛、Lisa、寧寧示範6款最顯白、最耐看的韓系髮色

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● CORTIS安乾鎬、馬丁私下愛用護唇膏是這幾支！基礎修護、潤色型⋯5 款一次看

● 元志安《等待京道》展現柔美感！6招美麗秘訣公開，重視保濕、更愛泡澡與戶外運動