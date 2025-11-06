BTS V 金泰亨一身美拉德色系從從容容亮相，展現游刃有餘優雅風格！同款CELINE單品一次看

V 金泰亨造型解析

V 身著深棕色針織上衣搭配同色系燈心絨長褲，以細膩觸感與柔和色階堆疊秋冬氛圍，展現 CELINE 所擅長的簡約輪廓與低調奢華。外搭灰調長版大衣，乾淨俐落的線條延伸出修長比例，勾勒出從容而不張揚的姿態。色調上，整體以棕與灰的冷暖交融構築視覺平衡，散發出男性氣質中帶有詩意溫度的質感魅力～

細節處同樣呼應 CELINE 的極簡哲學，手中的 NEW LUGGAGE 手袋以標誌性結構打造率性輪廓，兼具實用與時髦；隨興掛上的 TRIOMPHE 刺繡棒球帽則為整體增添一抹輕盈的日常氣息，使造型在優雅與隨性間取得完美平衡。

廣告 廣告

在城市燈影之間，V 沉靜的神情與步伐映襯出 CELINE 欲表達的現代男士精神，摩登、內斂卻充滿力量，不以誇張取勝，而以質感、剪裁與態度傳遞風格。夜色之中，金泰亨宛如一道低語的光，以從容之姿演繹經典格調與無聲魅力。





V 金泰亨同款單品一次看





延伸閱讀：

BTS 田柾國腹肌炸裂好身材完美展現！Jung Kook x Calvin Klein 最新時尚大片完整搶先看

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Cindy Chao珠寶大師系列新作胸針首度公開！時光築藝展覽亮點速報

● 「安特衛普六君子」的靈魂詩人、比利時傳奇設計師Marina Yee逝世永別時尚舞台