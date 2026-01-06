BTS3/20回歸 全新世巡「傳有台灣場」 首登高雄世運時間點曝光

台北市 / 林彥廷 綜合報導

韓團BTS（防彈少年團）正式宣布即將回歸，將於3月20日發行第五張正規專輯，並同時宣布將開啟全新的世界巡迴演唱會，根據媒體報導，台灣場預計將會落在2026下半年，地點則是在高雄世運。而官方預計將於1月14日公布世界巡迴演唱會行程。

綜合韓國媒體報導，BTS經紀公司 BigHit Music 於表示，防彈少年團（BTS）將於3月20日下午1時，以收錄共14首歌曲的第5張正規專輯回歸樂壇。此外，防彈少年團將於14日公布世界巡迴演唱會行程。作為回歸宣傳的一環，防彈少年團也新設了官方網站 （2026bts.com），未來將在該網站上依序公開新專輯與世界巡演的相關資訊。

而根據《鏡報》報導，ARMY所期待的台灣場，將選在能容納至少5萬人的高雄世運主場館，時間則預計落在今年下半年。這也是BTS繼2018年12月在桃園國際棒球場連唱2場後，相隔7年多再度全員來台。

