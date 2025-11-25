「Bubble Boy」一戳就破！楊智伃批：怡農說話只看情緒氛圍

吳怡農日前接受專訪時表示「如果黨內操盤手這麼會選，那大罷免不會失敗」，此番言論引發民進黨內討論。對此，國民黨前發言人楊智伃在臉書發文批評吳怡農前後立場不一，並質疑民進黨在2026台北市長選舉的提名標準，不知道是看能力，還是看感覺。

國民黨前發言人楊智伃。（圖／資料照）

楊智伃指出，吳怡農在大罷免期間曾現身罷免王鴻薇的場子，當時表示「大罷免這是對所有政治人物的警告」，如今卻在專訪中批評黨內操盤手。楊智伃質疑，哪一個吳怡農才是真心的，還是只靠感覺在說話。她認為吳怡農雖然努力，但努力不等於內容，也不代表有提出政策。

楊智伃稱吳怡農為「Bubble Boy」，形容其講話氛圍像泡泡，乍看夢幻繽紛、戳一下就破，且吳怡農長期以來在政治上主打小英牌，政策上卻一場空，批評別人時沒有具體內容，自己講話更是全憑情緒與氛圍。楊智伃表示，吳怡農說蔣萬安是nice guy，但實際上吳怡農本人更像「Bubble Boy」。

吳怡農。（圖／資料照）

楊智伃指出，台北市在蔣萬安市府帶領下持續履行承諾，推動包含交通改革、都更、文化經濟與教育福利全方面的政策實踐，每一項都有明確進度、具體執行、法規與行政判斷。楊智伃以輝達進駐案為例，指出台北市政府面對新壽解約、重新盤點基地、與企業協商到正式簽約，整個過程蔣萬安與市府團隊展現了策略、負責任的決心與魄力，這才是市民看得見、跨黨派都肯認的「城市治理能力」。

楊智伃直言，吳怡農四年前、四年後始終如一，拿不出任何具體政策來做評論，也沒有提出任何更具建設性的意見、端出完整方案，或展示對市政的理解。她提醒吳怡農，努力要落地，努力要配得上野心。

楊智伃最後質疑，民進黨在面對2026台北市長的布局，到底是在看能力，還是在看感覺。

