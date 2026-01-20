Buffet怎吃回本？「餓整天」是大忌 專家揭4秘訣：喝氣泡水食慾大增

Buffet怎麼吃回本？魚漿夫婦近日分享了一份日本的「吃到飽科學攻略」，結果顛覆大眾認知。示意圖／取自photoAC

台灣人熱愛「吃到飽（Buffet）」，每次進餐廳前總想著要大快朵頤、吃回本，但往往剛開動沒多久就覺得飽了，戰鬥力不如預期。究竟該如何吃得多又開心？旅居日本的知名台灣作家「魚漿夫婦」近日在社群平台分享了一份日本的「吃到飽科學攻略」，結果顛覆大眾認知，原來去吃到飽之前「餓肚子」是大忌，反而在午餐吃一份「炸豬排」能讓食慾大增！

魚漿夫婦引用日本專家的科學實驗分析，指出透過科學方法，可以在吃到飽餐廳發揮最大戰力。以下為歸納出的4大秘訣：

一、行前準備：餓肚子是大忌！午餐吃「炸豬排」食慾最旺

許多人認為去吃到飽前應該「節食」或不吃午餐來騰出胃部空間，但實驗結果卻狠狠打臉。實驗找來3組食量相當的男女挑戰晚餐燒肉吃到飽，分別是「吃清淡午餐組」、「吃高油脂炸豬排午餐組」與「完全空腹組」。

結果令人跌破眼鏡，完全空腹組雖然一開始氣勢驚人，但僅過70分鐘就率先投降，總食量最少（約1.1公斤）；反倒是午餐吃「炸豬排」的組別，戰力最持久，總食量高達1.9公斤奪冠。

專家解釋，空腹時血糖低，進食後血糖急升容易產生飽足感；而午餐攝取高油脂食物（如炸豬排），脂肪在約4小時後會轉化為「遊離脂肪酸」，刺激腦部攝食中樞，讓大腦產生「還很餓」的錯覺，進而吃下更多東西。因此，建議吃到飽前一餐不要空腹，可選擇約4小時前吃一份炸物當前餐。

二、飲料選擇：喝「氣泡水」是神助攻

飲料喝多不是會飽嗎？實驗發現，關鍵在於「選對飲料」。實驗顯示，搭配「氣泡水」的組別吃下4.4公斤奪冠，遠勝喝水的3.5公斤與喝果汁的2.9公斤。

透過X光檢查發現，少量的氣泡水（約100ml）能刺激胃壁蠕動，加速胃部排空將食物送往腸道，讓大腦產生「胃空了」的錯覺。專家建議，開吃前先喝100ml氣泡水，之後每30分鐘補充一次，能有效提升食量。

實驗發現，若將空盤疊在眼前，大腦會意識到「我已經吃很多了」而停止進食，想吃更多，就盡快請服務生將空盤收走。示意圖／取自photoAC

三、甜點攻略：善用「味覺重置」法

甜點雖然裝在另一個胃，但甜味容易膩口。實驗指出，若一直只吃甜點，味覺會麻痺導致食量下降。建議採用「味覺更新作戰」，在甜點之間穿插酸味（水果、優格、檸檬茶）或鹹味（沙拉、少量義大利麵）的食物，這能幫助舌頭「轉換心情」，讓你吃下更多甜點。

四、心理戰術：盤子收越快吃越多

「眼不見為淨」是真的！實驗發現，若將吃完的空盤疊在眼前，大腦會意識到「我已經吃很多了」而停止進食；反之，若服務生勤勞地將盤子收走，受試者在不知不覺中多吃了5盤壽司。因此，想吃更多，請盡快讓空盤從桌上消失。

雖然科學方法能幫助民眾在吃到飽餐廳「戰力升級」，但魚漿夫婦也在文末貼心提醒，分享這些冷知識主要是趣味與科學分析，民眾享受美食仍應量力而為、適可而止，「請不要硬撐，謝謝！」



