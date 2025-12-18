Bugatti、法拉利、麥拉倫全到齊 北檢拍賣太子集團夢幻「億級車庫」

北檢將拍賣太子集團豪車，檢調查扣(左上)Bugatti Chiron「山豬王」、(左下)麥拉倫P1、(右上)保時捷918 Spyder、(右下)法拉利LaFerarri。資料照片

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台詐騙、洗錢，查扣價值50億的豪宅、名車等不法資產，為避免名車放久價值減損，決定啟動變價程序，將囑託台北執行署處理進行拍賣，賣得的錢將暫由國庫或專戶保管。

北檢針對太子集團在台不法行動發動4波搜索，查扣到和平大苑等18筆不動產、車位48個、銀行帳戶60個，帳戶餘額約2億3587萬元，以及各式豪華名車34輛，總共扣押價值高達50億元。

在查扣的資產中，以34輛豪車排排站最為吸睛，據了解，被查扣的這批超跑全數為限量款式，其中不僅包括市價近2億元、台灣唯一的白色「山豬王Bugatti，該車搭載8.0升W16四渦輪增壓引擎，最大馬力超過1500匹、極速突破400公里，號稱「地表最強公路車」，是收藏家夢寐以求的珍品，其餘還有法拉利、麥拉倫與保時捷，超跑界四大神獸齊列，堪稱全台最狂私人車庫。

這些豪車的特性為高價、限量且維修成本極高，若久置恐讓車輛價值減損，北檢考量證據已多保全完成，決定將這些車輛進行變價拍賣，屆時賣得的錢將收歸國庫所有。

據悉，34輛名車中，僅有3輛因已過戶至車商名下，車商主張完成交易，認為車子為「自己所有」不同意變價之外，其餘的大部分車輛，在徵詢車主同意後，將著手進行變價拍賣。



