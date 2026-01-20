Bungie新作《馬拉松》確定3月6日發售！開放預購、典藏版資訊

經過延期以及多次內部測試調整後，Bungie 正式宣佈旗下最新的科幻作品《失落星船：馬拉松》（Marathon），將在 2026 年 3 月 6 日正式上市，並同步登上 PC Steam、PS5 和 Xbox Series X／S 平台。官方釋出了全新的實機遊玩預告片，展示了獨特的美術風格與戰鬥畫面，目前全平台都已經開放預購！

Bungie 新作終於公開發售日期！（圖源：失落星船:馬拉松）

根據官方說明，本作定位為一款 PvPvE 的團隊脫撤離射擊遊戲，玩家需要在多個派系間完成契約、收集物資並嘗試活著撤離。Bungie 強調遊戲結合深度的世界觀敘事和探索要素，上市時也將支援完整的跨平台連線對戰與跨平台進度功能。

除了數位標準版和豪華版外，官方也推出了實體典藏版（Collector's Edition），內容物包含一尊 1/6 比例的「Thief Runner Shell」精緻模型、WEAVEworm 迷你模型以及刺繡臂章…等豐富周邊。但玩家要注意的是，售價 170 美元（約新台幣 5,300 元）的實體典藏版雖然附帶精美模型，但是有不同版本，像是「不包含」遊戲光碟或數位下載版序號的，玩家需要自己另外去購買遊戲本體，或選擇價格更高並包含遊戲本體的典藏版組合，千萬別選錯了。