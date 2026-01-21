Burning Sun恐重演？勝利現身柬埔寨「與犯罪大佬開私人派對」 韓記者揭近況、人際網絡

勝利自Burning Sun事件後淡出演藝圈，但相關動向仍屢登話題。（翻攝自ig）

南韓男團BIGBANG前成員勝利自「Burning Sun」事件後，儘管已淡出螢光幕前，但相關爭議並未隨時間消散。近日他被目擊現身柬埔寨公開活動，再度成為討論焦點。隨後，韓國媒體與記者在節目中點名其近況與人際往來，引發外界對其海外動向的高度關注。

勝利為何再度成為話題？ 柬埔寨行蹤曝光引討論

近期網路流傳多張照片，顯示勝利出現在柬埔寨活動場合，並被部分網友質疑與當地「太子集團（Prince Holdings）」有所接觸。相關畫面曝光後，再度引起輿論關注，也讓勝利淡出螢光幕後的生活狀態成為焦點。

韓國記者怎麼說？

韓國記者吳赫鎮近日在節目中談及勝利的近況，指出其人際圈層相當複雜。根據他掌握的消息，勝利被傳與涉及資金洗錢、電話詐騙組織成員，以及賭場相關人士有所往來，甚至曾與柬埔寨犯罪集團幹部一同舉辦私人派對，引發外界側目。

傳有意發展娛樂事業 布局因勢力變化出現變數

吳赫鎮進一步分析，勝利疑似有意在柬埔寨發展娛樂相關事業，外界形容其模式與過去「Burning Sun」經營型態相似。然而，與其傳出合作關係的相關勢力會長近期遭到逮捕，並面臨遣送回中國的處境，使原本的事業布局出現不確定性，也引發外界對其後續資金與資源的質疑。

日、韓、東南亞聲量差異明顯 身分仍具影響力

吳赫鎮也提到勝利在不同地區的聲量落差。他指出，勝利在日本仍保有一定支持者，但在韓國幾乎已失去演藝立足空間；至於東南亞地區，則可能因其曾是BIGBANG成員的身分，仍具辨識度，外界認為他可能試圖藉此建立人脈，拓展海外活動空間。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

