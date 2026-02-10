Busker Busker元老成員驟逝！表弟證實噩耗 享年38歲
韓國樂團Busker Busker元老成員朴慶求（박경구）傳出噩耗，家屬透過其社群宣布離世消息，享年38歲。
朴慶求的表弟於7日時，透過其IG曬出殯儀館資訊的照片，寫下：「雖然至今仍難以相信，謹代表家屬轉達訃聞。懇請大家以溫暖的心，陪伴哥哥走完人生最後一程，深表感謝。」朴慶求在昨（9日）也已經順利出殯。
和朴慶求從高中就認識，也是Busker Busker主唱的張凡俊，在未出道前兩人就合作了〈新豐站2號出口藍調〉、〈落葉結局〉等多首歌曲，更以音樂人的身份，替其打造了第1、2張專輯，去年發行第四張專輯時候，還有特別在專輯介紹中寫下「祈願慶求健康。」
好友張凡俊面對朴慶求（박경구）離世，特別上傳〈朴慶求 Best Live Clip〉的影片來悼念。（圖／翻攝自張凡俊 YouTube）
對於朴慶求的突然離世，張凡俊也在9日於個人YouTube頻道，上傳〈朴慶求 Best Live Clip〉的影片，用他留下的演出、歌聲來表達悼念。
陳小春本名曝光！昔豪砸百萬改名 只為讓全家改運
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導香港男星陳小春近年來將演藝事業重心放在中國，日前甚至以政協委員身分出席廣東惠州政協會議，而相關照片流出後，就有網友...
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。
《玉茗茶骨》侯明昊爆交往《折腰》女星3年 凌晨雙雙火速「6個驚嘆號」回應了
28歲古裝男神侯明昊演出《玉茗茶骨》受到知名製作人于正力捧，微博上瘋傳他與大一歲的限定女團「THE9」成員孔雪兒已交往3年，雙方都在9日凌晨火速闢謠，侯明昊發文：「假！！」孔雪兒也發文：「假！！！！」兩人用了6個驚嘆號，可見心急之情。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
劉寶傑回來了！ 新節目《寶傑點兵》強勢回歸還要進軍YouTube
資深媒體人劉寶傑去年1月請辭在東森新聞台主持18年的政論節目《關鍵時刻》後，沉潛近1年，今天（9日）證實將於3月復出螢光幕，於《東森財經台》推出全新節目《寶傑點兵》。劉寶傑受訪表
《陽光女子合唱團》登台片影史票房冠軍只差一步！苗可麗開心「學生粉絲變多」
電影《陽光女子合唱團》全台票房累積4億8800萬，站上台灣電影影史票房第二名，距離超越冠軍《海角七號》5億3千萬只差一步，主創團隊周末仍勤跑謝票活動。
羅雲熙爆熱戀同門師妹「帶回家」 秒衝熱搜回應了
男神爆口臭！女星試鏡嫌「嘴裡有大便味」 卞慶華遭退貨慘況曝光
男星卞慶華近年憑藉主持《食尚玩家-天菜就醬吃》人氣攀升，陽光帥氣的形象深受粉絲喜愛。然而，他日前在談話性節目中驚爆，剛出道試鏡時曾因為嚴重的口臭問題遭到劇組退貨。他透露當時與一名線上女演員對戲，對方竟當場向製片控訴他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，這段慘痛經驗也成為他下定決心徹底改變的關鍵。
道歉止不住怒火！李千娜出道18年陷最大危機 櫻花季演出緊急喊卡
電影《世紀血案》由於未取得當事人與家屬授權、再加上演員言行引發輿論反彈，爭議不斷擴大。其中，李千娜首當其衝，從記者會失言、社群貼文惹議，到節目與活動接連遭抵制，演藝事業陷入出道以來前所未有的風暴。她今（8日）中午在IG限動發文證實，原定下月出席的櫻花季演出確定喊卡。
66歲銀霞罕見露面！追悼前新聞局長邵玉銘 感慨去年才在榮總門口相遇
前行政院新聞局長邵玉銘曾於 1987 年代表政府宣布台灣正式解嚴，7 日病逝於台北榮民總醫院，享壽 87 歲。消息傳出後，資深民歌歌手銀霞第一時間在社群平台發文追悼，並曬出與邵玉銘的合照，感念這位見證並參與台灣民主轉型的重要人物，引發政媒圈與粉絲不捨。
2億家產愛逛市場！「星爺愛將」挑1.8元水果：超親民
娛樂中心／曾詠晞報導資深港星苑瓊丹，現年62歲，從影40多年間曾演出《封神榜》、《男親女愛》等經典作品，更因多次出演周星馳電影受封「星爺愛將」，其中以《唐伯虎點秋香》中的石榴一角最為人所知。儘管丈夫是身家高達2億港幣的「玻璃大王」黃乃揚，苑瓊丹近日卻被捕捉到現身中國廣東傳統市場，像普通老百姓一樣親自掃貨，如此親民的模樣引發影迷熱烈討論。
蔡幸娟女兒才剛爆紅 突宣布「要離開一陣子」原因曝光
歌手蔡幸娟的女兒「蛋蛋」以Amanda之名在Threads爆紅，兩個月粉絲暴漲八萬人，但她卻在星二代的身分曝光後，突然宣布「要離開脆（Threads）一陣子了」。
《世紀血案》導演徐琨華6聲明致歉 說明「未問授權原因」
在爭議擴大之際，導演徐琨華昨對外發布6點聲明，說明拍攝緣由與自身立場。他指出，《世紀血案》的劇本由出品人蘇敬軾撰寫，後續由製作人郭木盛邀請他接手執導。雙方首次溝通時，他即曾提出是否取得當事人及家屬意願與溝通的問題，但出品人回應，「因為林義雄先⽣曾公開表示不...