Busker Busker元老成員驟逝！表弟證實噩耗 享年38歲

韓國樂團Busker Busker元老成員朴慶求（박경구）離世，享年38歲。（圖／翻攝自朴慶求 IG）





韓國樂團Busker Busker元老成員朴慶求（박경구）傳出噩耗，家屬透過其社群宣布離世消息，享年38歲。

朴慶求的表弟於7日時，透過其IG曬出殯儀館資訊的照片，寫下：「雖然至今仍難以相信，謹代表家屬轉達訃聞。懇請大家以溫暖的心，陪伴哥哥走完人生最後一程，深表感謝。」朴慶求在昨（9日）也已經順利出殯。

和朴慶求從高中就認識，也是Busker Busker主唱的張凡俊，在未出道前兩人就合作了〈新豐站2號出口藍調〉、〈落葉結局〉等多首歌曲，更以音樂人的身份，替其打造了第1、2張專輯，去年發行第四張專輯時候，還有特別在專輯介紹中寫下「祈願慶求健康。」

好友張凡俊面對朴慶求（박경구）離世，特別上傳〈朴慶求 Best Live Clip〉的影片來悼念。（圖／翻攝自張凡俊 YouTube）

對於朴慶求的突然離世，張凡俊也在9日於個人YouTube頻道，上傳〈朴慶求 Best Live Clip〉的影片，用他留下的演出、歌聲來表達悼念。



