農曆春節將至，為了搶攻客廳娛樂商機，LG宣佈旗下串流服務「LG Channels」正式在台灣上線。這項服務採用近年在全球相當熱門的FAST (Free Ad-supported Streaming TV) 模式，主打「免訂閱、免下載」，只要使用搭載新版本webOS的LG電視或智慧顯示器，就能像看傳統第四台一樣，免費收看多個頻道內容。

買電視送第四台？LG Channels正式登台：攜手LiTV推出「星爺台」、「華仔台」，免訂閱就能看

什麼是 FAST？找回「轉台」的樂趣

所謂的FAST模式，全名為「免費廣告支援串流電視」。簡單來說，就是用戶不需要付費訂閱 (如Netflix或Disney+)，也不用下載特定的App，只要接受觀看過程中插播的廣告，就能免費收看線性播放的節目。

LG Channels直接內建於LG電視的webOS作業系統首頁中，對於長輩或不擅長操作複雜串流介面的用戶來說，它還原了過往「開機即看、隨意轉台」的直覺體驗。LG表示，目前該服務已拓展至全球36個國家與地區，希望能透過這種低門檻的觀影方式，增加用戶對LG電視的黏著度。

在地化策略：聯手LiTV，星爺、華仔全天候輪播

為了避免國外FAST服務常出現的「水土不服」 (如缺乏中文字幕或內容不接地氣)，LG Channels在台灣選擇與LiTV (立視科技)及旗下ofiii進行策略合作。

首波上線的頻道相當「懂台灣人」，特別針對農曆年節推出了多個主題頻道：

• 經典電影台：包含24小時輪播的「周星馳台」與「劉德華台」，以及《倚天屠龍記》等經典港片。

• 人氣綜藝：收錄了《木曜4超玩》、《天才衝衝衝》等熱門節目。

• 戲劇馬拉松：提供《俗女養成記》、《台灣靈異事件》、《好搭檔》等台劇與韓劇。

• 其他內容：涵蓋新聞頻道、K-MUSIC音樂頻道以及短劇馬拉松等。

分析觀點

LG Channels的登台，象徵FAST (免費廣告串流電視) 商業模式正式進入台灣主流電視品牌的戰場。

過去幾年，三星 (Samsung TV Plus) 與LG在北美市場透過FAST獲得成功經驗，這種模式成功解決了消費者「訂閱疲勞」 (Subscription Fatigue)的痛點——當你不想再多付一個月300元，但又想隨便看點東西殺時間時，FAST就是最好的選擇 (甚至讓電視打開就能使用)。

對於LG來說，這不僅是賣電視硬體，更是轉型為「媒體平台」的關鍵一步。透過掌握webOS入口，LG能將流量變現為廣告收入。而這次與LiTV的合作，直接用台灣人最愛的「星爺」和「華仔」作為切入點，大幅降低了推廣門檻，也讓LG電視在硬體規格之外，多了一個「買電視送免費頻道」的軟體附加價值。

