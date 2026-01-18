BWF印度賽》林俊易闖進男單冠軍戰 霸氣喊拚奪首冠

2026年BWF世界羽球巡迴賽Super 750等級的印度公開賽進入白熱化階段，台灣男單好手林俊易在昨（17）晚準決賽中展現穩定攻防，成功擊敗加拿大好手賴浩俊，首度闖入冠軍戰，將與印尼名將Jonatan Christie爭奪冠軍。

林俊易在四強戰對決加拿大華裔選手賴浩俊，開局即展現快速移動與防守反擊的優勢，成功壓制對手的進攻節奏，以21：9輕鬆拿下第一局。然而第二局林俊易丟失節奏，發生許多非受迫失誤，讓賴浩俊反下一城。

廣告 廣告

第三局雙方一度陷入膠著，在17：17時林俊易連續得到3分率先聽牌，不過賴浩俊也予以還擊，連續化解3個林俊易的賽點，雙方20 ：20平局。所幸藉著賴浩俊的發球失誤，加上林俊易穩定發揮，最終以21比9、6比21、22比20擊敗賴浩俊，前進冠軍賽。

另一場準決賽則由印尼的Jonatan Christie對上新加坡的駱建佑。Christie在比賽中展現強大爆發力與穩定性，以21 ：18、22 ：20險勝對手，確定與林俊易會師決賽。

林俊易擊敗賴浩俊取得冠軍戰門票，這也是他生涯第二次打進BWF公開賽的冠俊戰，當下激憤震吼，在賽後也宣言表示一定要拿下第一座超級750賽事的冠軍。林俊易將於今（18）日下午冠軍戰將對上印尼名將Jonatan Christie，雙方過去曾交手四次，對戰紀錄是林俊易1勝3敗，以些微弱勢落後Christie。