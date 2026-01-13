BWF印度賽》羽球一哥周天成首輪爆冷落敗 止步32強

世界排名第6的台灣羽球一哥周天成，在2026年印度羽球公開賽首輪賽事中爆冷落敗，以19：21、11：21不敵加拿大華裔選手楊燦，意外止步32強。

BWF超級750系列的印度公開賽，總獎金高達95萬美元，吸引世界頂尖好手參賽。台灣羽球一哥在以第4種子身分，在首輪對上加拿大華裔選手楊燦，開局雖一度取得領先優勢，但後續因調整不佳與失誤過多，最終被對手連下兩城，遺憾在首輪就遭到淘汰。

楊燦逆轉 周天成意外翻船

周天成在首局連得八分，一度以11：4有著巨大領先優勢，但隨後遭楊燦連得9分逆轉，最終以19：21失守。次局周天成追到8：9僅差一分，但因失誤過多，又讓楊燦打出10：1的猛烈攻勢，最終以11：21再輸一局。

值得注意的是，周天成過去對楊燦擁有8勝1負的絕對優勢，並保持5連勝紀錄，此役卻意外翻船，令外界詫異。不過雖然連續兩週在馬來西亞與印度公開賽皆未能突破，但因部分選手退賽扣分，使周天成的世界排名仍上升至第5名。

同樣在印度公開賽的賽事當中，排名12的林俊易擊敗排名20的李佳豪，女單黃宥薰則逆轉韓國好手金佳恩，雙雙進入16強，林俊義接下來再16強將會對上愛爾蘭籍的越南裔選手阮日。