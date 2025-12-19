BWF年終賽》周天成意外開胡 男女雙三連敗淘汰

2025世界羽聯BWF年終總決賽19日來到最後一天分組預賽，台灣三組人馬在前兩天賽程都沒能在勝場上開胡，男單周天成吞下2連敗後率先遭到淘汰，昨面對賽會第2種子大陸好手李詩灃，沒想到對手卻在第二局扭傷腳踝退賽，周天成勝場數意外開張，可惜仍遭到淘汰。男雙邱相榤／王齊麟與女雙謝沛珊／洪恩慈皆是三連敗收場。

周天成這次年終賽以賽會第3種子身分出賽，無奈先以0比2敗給奈良岡功大，再以1比2不敵石宇奇，吞下2連敗，不過石宇奇賽後稱讚周天成35歲還能維持世界一流的競技狀態，背後訓練一定極其紮實，尤其是反手站位、正手發後場以及極其積極搶網，讓他在體力與精力上承受巨大壓力。

昨役，周天成以14比21丟首局，次局也11比14落後，此時李詩灃突然扭傷倒地無法起身，最終只能坐著輪椅遺憾離開球場，周天成意外撿到1勝，分組第3，不影響晉級狀況，周天成結束今年年終賽賽程。

女雙世界第9謝沛珊／洪恩慈，雖保有一線生機，但得自助和她助才行，然而第一步的自助就是得先擊敗世界第7的韓國組合白荷娜／李昭希，經過49分鐘苦戰後以17比21、19比21吞下對戰5連敗，年終賽3戰全敗黯然告別賽場。

邱相榤／王齊麟對戰印尼組合古塔馬／伊斯法哈尼，兩組人馬你來我往，邱／王在19比21丟掉第一局，第二局22比20扳平。決勝局，邱／王在9比15落後之際，邱相榤退防接球時滑倒，右膝疑似挫傷，所幸在短暫治療後重回賽場，可惜仍無力回天，15比21飲恨敗北。