BWF年終賽》對石宇奇8連敗 周天成無緣4強

寶島羽球男單一哥周天成18日和大陸當今世界球王石宇奇在BWF年終總決賽男單小組賽激戰3局，以11比21、21比19、15比21苦吞對戰8連敗，與同組一樣是目前2連敗的大陸選手李詩灃都無緣晉級4強，2連勝的石宇奇、日本奈良岡功大今爭分組第1。

周天成先讓出首局，第2局扳回一城，決勝第3局開局石宇奇先連下3分，周天成也是耐心找機會突襲，並將分數逐步追近，兩人持續展現高水準的防守技巧，不少分數都是超過20拍來回，還有1分周天成得分後石宇奇誇張拋起球拍再接下，兩位好手和現場球迷都莞爾一笑，這局石宇奇透過連搶7分，取得12比6領先，最後周天成未能逆轉戰局，網前致意時稱讚對手打出好球，獲勝的石宇奇也對周天成帶給他的精彩對抗讚賞不已。

本屆年終賽台灣有男單、男雙、女雙共3組人馬角逐，男雙王齊麟／邱相榤昨以18比21、19比21不敵馬來西亞組合萬煒聰／鄭凱文；首次挑戰年終賽的寶島女雙謝沛珊／洪恩慈則是7比21、21比16、13比21惜敗韓國金慧貞／孔熙容，「謝洪配」生涯至今面對世界排名前3組合尚未取得過勝利。台灣好手頭兩天6戰盡墨，勝場尚未開張。