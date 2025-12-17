BWF年終賽》謝洪配首秀 不敵世界第1組合

寶島女雙組合謝沛珊（左）與洪恩慈（右）在年終賽出師不利。（本報資料照）

2025年世界羽聯BWF年終總決賽17日在大陸杭州展開，首次獲得參賽資格的寶島女雙組合謝沛珊／洪恩慈，小組賽首場面對女雙世界排名第1的大陸組合劉聖書／譚寧，「謝洪配」以10比21、14比21苦吞對戰5連敗。

台灣過去從未在BWF年終賽拿過女雙冠軍，本屆由謝沛珊／洪恩慈成為唯一寶島參賽組合，小組賽和大陸劉聖書／譚寧及兩組韓國組合白荷娜／李紹希、金慧貞／孔熙容，努力尋求晉級4強機會。

與劉聖書／譚寧的比賽，世界排名第9的謝沛珊／洪恩慈首局以較大分差讓出，第2局曾克服4分落後並3度取得分數超前，中後段一次戰術策略成功將對手逼到另一邊，可惜謝沛珊回擊失誤掛網，沒能在這多達43拍的來回搶下分數，錯過要回氣勢的機會，直落2飲恨。今天謝沛珊／洪恩慈要再面對同樣生涯對戰還沒贏過的金慧貞／孔熙容。

年終賽每個項目僅有8個參賽名額，分成兩組進行小組單循環賽，各組排名前2取得晉級4強，台灣還有男單一哥周天成、男雙王齊麟／邱相榤取得參賽資格，BWF賽前預告文章指出，年紀35歲又11個月的周天成，要挑戰成為賽史最年長男單冠軍。