AI算力競賽燒錢不手軟！儘管面臨美國出口管制的陰影，TikTok母公司字節跳動 (ByteDance) 似乎已經準備好銀彈，要在2026年大舉擴充軍備。

傳字節跳動明年狂砸140億美元買NVIDIA晶片！但也沒放棄自研，效能傳追平H20

根據南華早報取得消息，字節跳動計畫在2026年編列約1000億人民幣 (約140億美元) 的預算，專門用於採購NVIDIA的AI晶片。這個數字比起2025年的850億人民幣又有顯著成長，顯示其對算力的渴求完全沒有減緩的跡象。

只要H200能賣，錢不是問題

知情人士透露，這筆140億美元的預算是建立在「NVIDIA被允許向中國出售H200 GPU」的前提下。H200是NVIDIA目前最強大的AI晶片之一，如果美國政府放行 (或提供降規版)，字節跳動將會毫不猶豫地下單。

而這只是字節跳動在2026年龐大AI支出的一部分。據傳其整體的AI資本支出計畫高達1600億人民幣，除了買晶片，還包括基礎設施建設與人才招募。

買不到怎麼辦？自研晶片傳已「流片」成功

當然，雞蛋不能放在同一個籃子裡。在砸錢買NVIDIA的同時，字節跳動內部擁有一支約1000人的晶片設計團隊，正默默進行「B計畫」。

報導指出，字節跳動內部的晶片部門已經取得重大突破，成功流片 (Tape-out) 了一款自研處理器。據稱這款晶片的效能已經可以媲美NVIDIA專為中國市場降規的H20晶片，但成本更低，意味著在入門級或推論算力上，字節跳動已經具備了一定的自給自足能力。

此外，該公司也正透過內部研發與投資新創公司，積極佈局HBM (高頻寬記憶體) 技術，試圖掌握AI晶片的關鍵零組件。

豆包用量暴增，火山引擎將登春晚

為什麼字節跳動需要這麼多算力？看看它的AI聊天機器人「豆包 (Doubao)」就知道了。

數據顯示，豆包在本月的每日Token處理量已經突破50兆 (Trillion) 規模，相比去年12月的4兆，成長幅度相當驚人。此外，旗下的雲端服務火山引擎 (Volcano Engine) 也拿下了中國央視春晚的獨家AI雲端合作夥伴合約，屆時將面臨極高的流量考驗。

地緣政治避險：晶片部門「移民」新加坡？

值得注意的是，為了應對日益緊張的中美科技戰，字節跳動似乎正在調整其組織架構。報導提到，其內部晶片部門在今年9月已被轉移至一家名為「Picoheart」的新加坡子公司名下。部分中國員工甚至被詢問是否有意願調往新加坡，這被視為是一種將敏感技術與業務移出地緣政治熱區的避險手段。

分析觀點：兩手策略，築高算力護城河

筆者認為，字節跳動的策略非常務實且具侵略性。

一方面，只要能買到NVIDIA，就算有降規、就算要溢價，它都願意買，因為這是目前訓練大模型最快、生態系最成熟的路徑。140億美元的預算展現了它不想在模型競賽中掉隊的決心。

另一方面，自研晶片「追平H20」雖然聽起來不比H100/H200威猛，但這是一個重要的保底 (Safety Net)。一旦美國連H20等級的產品都全面封殺，字節跳動至少還有自家的晶片可以頂住推論 (Inference) 業務的龐大需求，維持TikTok與豆包的運作。

這種「高階靠買、中低階靠做」的混合策略，加上將研發重心轉往新加坡的佈局，顯示字節跳動正試圖在動盪的局勢中，為自己的AI帝國築起一道最穩固的護城河。

