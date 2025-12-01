C型彎落羽松樹海美拍秘境！8大取景範本3大景點順遊

文／景點+ Carol整理報導

C型彎美拍落羽松景點在這裡！「通霄落羽松大道」沿著溪流兩側彎道種有長排落羽松，形成適合取景的C型彎場景，快將8大取景範本、3大順遊景點筆記起來，把這裡加入落羽松景點清單！

「通霄落羽松大道」擁有C型彎樹海美景，吸引人前往拍照打卡。（圖／queena__0302）

「通霄落羽松大道」地點位於苗栗縣通霄鎮，距離熱門景點「飛牛牧場」開車約10分鐘即可到達，這裡的落羽松沿著土城溪兩側種植，形成十分適合取景的C型彎樹海。

於2025年11月23日拍攝的通霄落羽松大道美景。（圖／queena__0302，以下同）

取景C型彎時可採用仰拍角度，將藍天白雲一同入鏡；或使用長焦鏡頭搭配光影變化，捕捉以落羽松為背景的絕美人像；還能將垂落的枝葉作為前景，拍攝金棕色樹海包圍的畫面。

（圖／queena__0302）

（圖／queena__0302，以下同）

也可在靠近道路的那一側，抓拍漫步在道路中央的延伸感美照；或讓攝影師站在對岸，捕捉整排夢幻的落羽松全景。

（圖／queena__0302，以下同）

附近可開車順遊「九華山 天空步道」、「飛牛牧場」、「台灣客家文化館」等3大景點，推薦提前規劃一日遊！

【Info】

通霄落羽松大道

地址：苗栗縣通霄鎮城南41號

