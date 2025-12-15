C羅跨界出演《玩命關頭11》！馮迪索曬夢幻同框照 點頭證實：為他寫了一個角色

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

好萊塢人氣動作電影《玩命關頭》（Fast & Furious）系列是不少民眾心目中的神作，片中靈魂人物兼電影監製的男星馮迪索（Vin Diesel）近日在IG發文，驚喜貼出與葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的合照，親口證實C羅將跨界出演最新續作《玩命關頭11》，更透露劇組「為他寫了一個角色」，消息掀起全球影迷與球迷的討論，也讓系列最終章的劇情發展再添想像與期待。

《玩命關頭》靈魂人物兼電影監製馮迪索（左），近日親自宣布C羅（右）將出演《玩命關頭11》。（圖／翻攝馮迪索IG@vindiesel）

馮迪索近日在社群平台IG曬出與C羅的合照，只見兩人彼此搭肩，並對著鏡頭比出大拇指，他寫到「大家一直問，他會不會加入《玩命關頭》系列電影，我必須說真的會，他是真正的狠角色，我們為他寫了一個角色」，並標記C羅的帳號，親自證實C羅將參演電影最終章《玩命關頭11》的消息，雖然目前官方尚未公開角色設定，但據外媒報導，C羅可能會客串登場，也不排除會成為唐老大團隊的新助力。

據了解，《玩命關頭11》預計將是《玩命關頭》系列作品的最終篇章，目前規劃於明年開拍，2027年4月上映，主演卡司陣容豪華，包含喬丹娜布魯斯特（Jordana Brewster）、傑森史塔森（Jason Statham）、蜜雪兒羅德里奎茲（Michelle Rodriguez）、路達克里斯（Ludacris）、泰瑞斯吉布森（Tyrese Gibson）、姜成鎬（Sung Kang）、娜塔莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）等巨星；至於詳細電影規劃、C羅的角色個性與戲份配比，仍有待官方揭曉。

