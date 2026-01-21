C羅雕像遭怪男縱火喊「這是上帝最後警告」 警鎖定嫌犯追查：早有前科

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）位於家鄉馬德拉島的雕像遭人縱火焚燒。（圖／翻攝自X）

近日一段令人匪夷所思的影片在網路上流傳，葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）位於家鄉馬德拉島的雕像遭人縱火焚燒。當地警方已證實事件屬實，並表示已掌握涉案嫌犯身分，正全力追緝中。

根據外媒報導，警方表示，一名年輕男子在馬德拉島首府的CR7博物館外，將易燃液體潑灑在C羅的青銅雕像上，隨後以打火機點火。影片可以看到，火焰一度竄升，幾乎引燃嫌犯身上的衣物，所幸他及時閃避，未釀成人身傷害。該男子隨後在現場播放說唱音樂並跳舞。

整個過程由男子自行拍攝，並上傳至IG帳號「zaino.tcc.filipe」。該帳號約有1000名追蹤者，嫌犯自稱是「一名自由式愛好者與當地人」，並在貼文中寫下「這是上帝的最後警告」等引發爭議的文字。目前尚不清楚雕像是否受到永久性損壞，CR7博物館發言人表示，事件已交由警方處理，館方暫無進一步說明。

事件曝光後，大量網友湧入嫌犯的社群帳號表達憤怒與不滿，不少C羅的球迷譴責其行為過激且毫無意義，也有人指出嫌犯的行徑令人不安，呼籲其接受協助。

這座青銅雕像於2016年3月移至CR7博物館現址，過去曾因遭梅西球迷破壞而引發關注。雕像因造型誇張、褲襠部位特別突出而長期成為話題焦點，也曾引來外界對其藝術風格與相似度的爭論。

C羅目前效力於沙烏地阿拉伯職業聯賽球隊Al Nassr，2014年底，他曾返鄉出席雕像揭幕儀式，並表示擁有一座屬於自己的雕像是「非常特殊的時刻」。

針對過往的破壞事件，C羅的妹妹Katia Aveiro曾公開發文譴責，痛批破壞行為是出於嫉妒與野蠻，並強調C羅對馬德拉島的國際形象與觀光發展具有重要貢獻。

警方指出，此次遭縱火的雕像與位於馬德拉島機場、曾因外型神似他人而遭全球嘲諷的C羅半身像無關。警方也透露，涉案嫌犯在當地「早有類似行為紀錄」，案件仍在進一步調查中。



