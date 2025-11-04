生活中心／綜合報導

台中梧棲養豬場，沒有確實蒸煮廚餘，形成疫情破口，中央災害應變中心，調閱監視器影像，發現梧棲養豬場，還把多的廚餘分給另一家C養豬場，C養豬場還到清潔隊偷載廚餘，檢調已經介入調查，如果11/6起算三個月內，都沒有疫情，農委會就能提出申請重返非疫區。





台中梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，全是因為廚餘沒有確實蒸煮，甚至還把廚餘，分給另一家養豬場，不過，台中市政府卻否認，和中央不同調。農業部防檢署組長林志憲：「除了他自己去清潔隊載以外，另外C養豬場的車主，也會自己去載(廚餘)，這次從那個畜主裡面自己講出來的，調閱10/9到10/21清潔隊門口的，一些進出口影像，我們也發現到，除了案例場B開頭的廚餘車以外，又發現另外一輛，證實是C養豬場的車。」

環境部環管署副署長劉瑞祥（圖／民視新聞）

中央災害應變中心，打臉台中市，強調檢調已經介入，算一算，全國5490家養豬場，已經訪視3360家全是陰性，化製車抽驗也沒問題，代表疫情沒外擴，不過，卻有肉品市場等不及了，自行宣布11/7恢復拍賣屠宰。農業部防檢署長杜麗華：「如果說今天要解封，也是由中央來做宣布達到一致性，否則它會增加在防疫上的一個困擾，假設他們有這樣的想法，或有這樣的一個行為，我想我們都會通聯來制止。」

中央災害應變中心，力拼重返非洲豬瘟「非疫區」（圖／民視新聞）

至於台灣什麼時候能回到非疫區，中央估算，11/6起算三個月內，如果都沒有新案例，就能提出申請。農業部防檢署長杜麗華：「第三階段所有高強度的採檢的結果，到了11月6號早上，可能這個結果陸續會進來，所以整個報告的統計，我們會盡快在11月6號當天來完成，所以完成陰性以後，可能這就會是一個句點。」中央努力防堵清零，讓台灣回到非疫區，守護台灣豬。

原文出處：C養豬場到清潔隊偷載廚餘! 中央應變中心:檢調已介入

