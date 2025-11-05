C養豬場未登記收廚餘 農業部：最高可處300萬元

（中央社記者張雄風台北5日電）台中一養豬場驗出非洲豬瘟，經疫調以廚餘未落實蒸煮而染疫的可能性最高；疫調中也爆出案外案，同來源的廚餘送到另一家未登記的C養豬場。農業部表示，依飼料法可罰C養豬場最高新台幣300萬元。

立法院社福及衛環委員會邀請環境部部長、經濟部、內政部、農業部、交通部就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」進行專題報告，並備質詢。

台中梧棲一處養豬場斃死豬於10月21日驗出非洲豬瘟陽性，10月25日經病毒分析確診為台灣首例，經過疫調，以未落實蒸煮廚餘導致染疫可能性最高。

根據非洲豬瘟中央災害應變中心疫調發現，提供給該養豬場廚餘的梧棲清潔隊，同時也提供廚餘給另一個C養豬場。

民進黨立委劉建國質詢批評廚餘管理「荒腔走板」，等於是沒有管理；驗到非洲豬瘟陽性反應的載運車，路徑沒有辦法追查；而台中梧棲清潔隊還讓未登記廚餘取得資格的C養豬場能收受廚餘，這是「公部門公然違法」。

農業部次長黃昭欽接受媒體聯訪時表示，透過疫調的過程，發現了整個事件中存在一些缺失，但執法原則必須依據相關行為的證據來進行裁罰，待相關問題釐清之後，一定會有對應的動作。

黃昭欽說，C養豬場的部分，有違反飼料管理法之虞，可處新台幣3萬至300萬元以下罰鍰；至於梧棲清潔隊將廚餘給未登記的養豬場，由於清潔隊人員具備公務人員身份，需經政風單位去查處、釐清。

此外，黃昭欽指出，委員所提出的問題已即時反映回台中前進指揮中心，並請地方同步釐清相關問題。（編輯：李亨山）1141105